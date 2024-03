MotoGp, semaforo verde e caccia al campione del mondo: chi sono gli sfidanti più accreditati

La MotoGP è pronta a ripartire. È caccia a chi sarà il prossimo campione del mondo: ecco chi sono gli sfidanti più accreditati per il titolo.

Gli appassionati di motomondiale non vedono l’ora di sedersi in poltrona per seguire le gare dei loro piloti preferiti. Quest’anno il campionato sarà agguerritissimo, con fuoriclasse pronti a dare il meglio in pista per avere la meglio sugli altri.

La stagione 2024 parte da dove era finita quella precedente, con la pista di Lusail che ha incoronato campione l’italianissimo Francesco Bagnaia per la seconda volta di fila, riuscendo in un’impresa non da poco. È proprio il pilota della Ducati quello da battere, ma non sarà facile.

Il ventisettenne piemontese ha come obiettivo la conquista del terzo titolo di fila, così da confermarsi definitivamente come uno dei più forti di sempre. La sfida in MotoGP però sarà molto ardua, anche perché ci sono moltissimi altri piloti pronti a prendersi il trono.

MotoGP, non solo Bagnaia: ecco tutti i favoriti alla vittoria

Oltre a Bagnaia, ci sono molti altri pilota che di sicuro faranno del loro meglio per aggiudicarsi il titolo. Il primo sfidante del campione italiano sarà di sicuro Jorge Martin, con il quale la scorsa stagione c’è stato un testa a testa avvincente, fino alla gara di Lusail. Il ventiseienne madrileno avrà come obiettivo quello di detronizzare il collega.

Il pilota spagnolo di certo è il primo sfidante di Pecco, ma la competizione non sarà solo tra di loro. Bagnaia deve fare particolare attenzione alla competitività di Marc Marquez, che esordirà sulla Ducati. Gli occhi saranno puntati anche sugli italiani Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, entrambi saranno attesi per una prova importante per le loro carriere, sebbene parlare di titolo in questo caso è fuorviante.

Tanta curiosità ci sarà attorno a Pedro Acosta, il quale potrà incidere sul mondiale con le sue prestazioni. Un confronto che non ci sarà con Bagnaia o Martin, ma con giovani piloti come Brad Binder e Jack Miller, i quali sono stati compagni di marca in KTM e si sono scontrati in molte occasioni nel corso della loro carriera.

Attesa anche per altri due piloti: Fabio Quartararo e Luca Marini, visto che li vedremo a bordo delle rispettive Yamaha e Honda, con la speranza che possano incidere sul campionato. Per il francese si parla anche di una stagione importante, poiché ben presto potrebbe cambiare scuderia e passare da un’altra parte.