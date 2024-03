MotoGp, Pecco Bagnaia al settimo cielo: grosse novità per il campione del mondo

È un momento d’oro per Pecco Bagnaia. Il campione del mondo ha, infatti, annunciato di recente delle grosse novità.

Pecco Bagnaia è l’ultimo campione della MotoGp. Un ragazzo semplice che, con tanta dedizione e sacrificio, è riuscito a raggiungere la vetta del mondo a bordo della sua moto.

Anche nella vita privata, Pecco è un ragazzo come tanti, innamoratissimo della sua fidanzata Domizia, che non perde nemmeno una sua gara e che lo segue ovunque. Di recente, il campione ha annunciato grosse novità per lui, confermando ancora di più il momento d’oro che sta vivendo.

Grosse novità per Pecco Bagnaia: l’annuncio ufficiale

Classe 1997, Francesco Bagnaia (detto Pecco) è originario di Chivasso (in provincia di Torino) e ha da sempre mostrato grande passione per le due ruote, correndo nelle categorie Minimoto e MiniGP, poi in Moto3, in Moto2 e infine in MotoGP, dove ha conquistato il titolo mondiale nel 2022 e nel 2023 con la Ducati, con cui ha prolungato il contratto fino al 2026. Alle sue gare non manca mai la sua fidanzata, Domizia Castagnini, di 30 anni, che segue con passione e sostegno tutte le sue competizioni in giro per i circuiti mondiali.

I due stanno insieme dal 2016 e sono cresciuti insieme a Chivasso. La Castagnini ha una laurea triennale allo IAAD, Istituto d’Arte Applicata e Design, con un corso in Apparel and Accessories Marketing Operations. In seguito ha frequentato un Master in Fashion Buying all’Istituto Marangoni di Milano. Attualmente lavora come fashion buyer in un negozio molto famoso di Pesaro, città dove i due si sono trasferiti nel 2019.

Oltre alla moda, la ragazza è anche appassionata di sport: suo nonno era Gianfranco Leoncini, calciatore della Juve che vinse 3 coppe Italia e gli scudetti del 1960, 1961 e del 1967. Domizia ha rubato del tutto il cuore del campione del motomondiale. Infatti, Pecco ha confessato ai microfoni di Fabio Fazio che ha fatto una grande corte alla ragazza. Ha dichiarato: “Come l’ho conquistata? Uscivamo con altre persone, non volevo essere suo amico. Poi volevo essere grande il giusto per andare avanti”.

“Alla prima uscita ho preso un palo in piazza Castello, con la macchina…Era scivolosa” ha proseguito. Da quel momento, la loro storia d’amore è iniziata e la ragazza ha sempre sostenuto il campione, anche nei momenti più difficili della sua carriera. Il 24 dicembre 2022 Bagnaia ha chiesto a Domizia di sposarlo, condividendo la notizia in un post su Instagram “Ieri, oggi, domani…insieme. 24/12/2022, ha detto sì. Che anno magico”.

Ora, ha annunciato grosse novità che riguardano proprio lui e la fidanzata. È stata rivelata, infatti, la data del matrimonio: sabato 20 luglio, quando ci sarà la sosta estiva del motomondiale e la settimana prima del World Ducati Week. Le nozze verranno celebrate nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Pesaro. Continua così il momento d’oro del campione che coronerà il suo sogno d’amore con la bella Domizia.