La sorella del calciatore italiano manda in tilt i social con gli scatti in costume: “Sei illegale”

Le foto in costume della sorella del noto calciatore mandano il web in delirio, con le sue curve stupende in bella mostra toglie il fiato.

La splendida ragazza è nota non solo perché è la sorella di un famoso calciatore ma perché incanta tutti con la sua favolosa bellezza e il suo fisico mozzafiato. Tutte le volte che si mostra infatti riesce sempre a catturare piacevolmente l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano, di fronte a così tanta sensualità e al suo fascino irresistibile è impossibile per loro non notarla.

I post che pubblica sul suo profilo Instagram, dove ad oggi è seguita da 110mila follower, fanno sempre il boom di apprezzamenti e like, che passi inosservata non è proprio possibile. In una passata intervista parlando della sua famiglia il calciatore con ironia aveva fatto sapere che tutti conoscono già sua sorella perché è una modella e influencer sempre più nota. Lui gioca nel ruolo di centrocampista nell’Inter e i tifosi neroazzurri perdono sempre la testa per sua sorella, non perdono infatti occasione per farle notare quanto sia seducente e incantevole. Si tratta di Chiara Frattesi, la sorella di Davide Frattesi.

Chiara Frattesi in costume sfoggia curve da sogno, fan impazziti

Con la sua fantastica bellezza e il suo corpo da paura la giovane influencer e modella infuoca continuamente il web, specie quando mette in risalto le sue magnifiche forme. Quando aveva solamente 16 anni nel 2018 ha partecipato a Miss Grand Prix arrivando tra le finaliste, di certo non è passata inosservata grazie al suo fascino pazzesco e alla sua forma fisica spettacolare. In questi anni ha partecipato ad altri concorsi di bellezza e ha lavorato anche come modella nel settore beauty e abbigliamento, toglierle gli occhi di dosso non è proprio possibile.

Fino a qualche anno fa Chiara Frattesi praticava atletica leggera e nuoto e sognava di fare la giornalista, una passione che almeno per il momento sembra aver messo da parte per dedicarsi al mondo dei social e della moda. Il suo seguito è in continuo aumento, grazie alla sua incredibile bellezza si sta facendo notare e apprezzare sempre di più. Qualche settimana fa si è concessa qualche giorno di vacanza e relax alle Maldive, gli scatti in costume che ha pubblicato sul suo profilo Instagram hanno fanno impazzire tutti.

Forme stupende e sensualità alle stelle, in bikini Chiara Frattesi infiamma il web

Nata nel 2002 la splendida influencer ha tre anni in meno del fratello e ama moltissimo viaggiare, spesso sui social pubblica scatti che la ritraggono in luoghi incantevoli. Durante la vacanza alle Maldive si è mostrata in spiaggia con un colorato e striminzito bikini che lasciava davvero poco all’immaginazione, rischiava infatti di mostrare fin troppo. Con il suo corpo statuario ha fatto girare la testa praticamente a tutti, l’occhio dei fan è caduto soprattutto lì, sul suo esplosivo décolleté, il costume faceva fatica a contenerlo.

In posa si lascia ammirare ed è davvero pazzesca, i suoi seguaci non hanno potuto fare a meno di apprezzare le sue fantastiche forme e riempirla di complimenti e like. Tra i vari commenti si legge: “Sei illegale”, “Sei un sogno”, “C’è chi ha ingrandito e chi mente”, Il più grande spettacolo dopo il big ben” e molti altri ancora. Per essere sempre in perfetta forma Chiara Frattesi si allena moltissimo e spesso mostra i suoi allenamenti ai fan, anche in tenuta sportiva è uno schianto e lascia tutti a bocca aperta.