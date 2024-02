Jasmine Paolini, il tennis femminile italiano ha una nuova stella: la vittoria a Dubai le ha fruttato un montepremi sconvolgente

La vittoria di Jasmine Paolini a Dubai le ha fruttato un montepremi sconvolgente. Finalmente sono state svelate le cifre che, forse, non ti aspetti.

Il tennis femminile italiano ha una nuova stella, si tratta di Jasmine Paolini che dopo aver vinto il torneo WTA 1000 di Dubai è balzata al quattordicesimo posto del ranking mondiale.

Stiamo parlando di uno degli sport più popolari e praticati al mondo. Gioco di forza e di velocità, richiede una grande concentrazione e una buona dose di autocontrollo. Ma non solo, è fondamentale la tecnica, che è possibile migliorare allenamento dopo allenamento.

Lo sanno bene i professionisti della disciplina, che non perdono occasione per regalare al pubblico delle emozioni indescrivibili. Tra questi non si può non annoverare il recente successo di Jasmine Paolini, la nuova stella del tennis italiano che si è aggiudicata il prestigioso torneo WTA 1000 di Dubai.

Jasmine Paolini, il trionfo a Dubai è valso una cifra da capogiro

È un gran periodo per il tennis italiano, che ha di recente potuto festeggiare il successo di Jasmine Paolini. La tennista toscana, infatti, ha battuto in tre set la russa Anna Kalinskaya in occasione della finale del torneo WTA 1000 di Dubai, che ha avuto luogo sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. Una vittoria in rimonta per la Paolini, che è riuscita ad imporsi con il risultato di 4-6, 7-5 e 7-5.

Un’impresa da urlo per la tennista italiana, che in pochi giorni è passata dal ventiseiesimo al quattordicesimo posto del ranking mondiale, con un totale di 2700 punti. Ma quanto ha guadagnato Jasmine Paolini grazie a questa straordinaria vittoria a Dubai? Ebbene, stando alle indiscrezioni che circolano in rete, sembra che il montepremi complessivo del torneo fosse pari a 2.967.946 euro.

Di questi, ben 767.655 euro sono destinati alla vincitrice. Entrando nei dettagli, la giocatrice azzurra si sarebbe aggiudicata un assegno pari a 286.092 euro per la semifinale, conclusasi con la vittoria in due set su Sorana Cirstea. Una cifra ancora più alta per la vincitrice della finale del torneo, per cui si stima un montepremi pari a 488.745 euro.

Delle cifre indubbiamente da capogiro, che si rivelano essere una preziosa ciliegina sulla torta in una settimana che ha consacrato la carriera di Jasmine Paolini. Si tratta, interesserà sapere, della terza italiana nella storia a trionfare in un torneo di questa categoria. Prima di lei ci sono riuscite solamente Flavia Pennetta nel 2014 e Camilla Giorgi nel 2021.