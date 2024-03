Virna Lisi, la verità che in pochi conoscono: “Vivevano in simbiosi”

Dopo la morte di Virna Lisi spunta un segreto clamoroso mai rivelato prima d’ora: ecco cosa è venuto fuori.

Una delle personalità che hanno cambiato il mondo dello spettacolo, ma soprattutto quello della cinematografia e della fiction italiana, è proprio lei: la grande attrice Virna Lisi. In molti associano il suo nome a diversi film di successo e alla famosa fiction apprezzata da milioni di spettatori, Il bello delle donne. A distanza da anni dalla sua scomparsa, è venuto fuori un segreto mai rivelato prima d’ora. Andiamo a scoprire nell’articolo di cosa si tratta.

Sin da ragazzina, vista la sua bellezza disarmante, Virna ha il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo, tanto che negli anni Cinquanta viene scelta per interpretare alcuni ruoli in film di successo. Tra questi possiamo ricordare Le diciottenni e Lo scapolo. Dà inoltre prova delle sue capacità di attrice drammatica nella pellicola La donna del giorno.

Nel 1966 viene chiamata ad Hollywood, dove le vengono offerte parti da protagonista – per esempio, nella commedia Come uccidere vostra moglie – e pian piano si fa spazio in quello che al tempo era il mondo dello spettacolo, fatto di talento, professionalità e grandissima bellezza.

Circa la vita privata, la donna è stata legata per diverso tempo a suo marito Franco Pesci, da cui ebbe un figlio di nome Corrado, che l’ha resa nonna di tre nipoti. Lisa è rimasta accanto a suo marito fino al giorno della sua morte, avvenuta nel 2013.

Virna Lisi, il segreto spunta fuori solo ora

Recentemente, si è tornato a parlare di Virna Lisi e dell’amore condiviso con suo marito Franco Pesci proprio nella trasmissione di Caterina Balivo, La volta buona, in compagnia della nuora dell’attrice. Quest’ultima ha voluto ripercorrere i loro anni insieme rivelando alcuni segreti della coppia.

La nuora, infatti, ha affermato ai microfoni de La volta Buona: “Si sono amati tanto. Avere avuto accanto una donna come lei, che ha messo sempre la famiglia al primo posto, è un esempio importante. Al giorno d’oggi serve tenere saldi i valori della famiglia, che va oltre tutto e deve essere sempre messa a fondamenta”.

Il figlio dell’attrice, Corrado, a questo punto è intervenuto raccontando che Virna è andata via in seguito alla scomparsa del marito e ciò dimostra quanto si amavano. Nel dettaglio, ha affermato: “Se n’è andata un anno dopo mio padre, questo ti fa vedere il legame che c’era. Lei un anno dopo è morta. – sono state le sue parole – Cosa mi manca di lei? Non è semplice. Era una donna poliedrica con tanto amore e tanti aspetti diversi”.