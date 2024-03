Veronica Peparini rompe il silenzio dopo la nascita delle gemelle: parole inaspettate

Veronica Peparini ha da poco dato alla luce le sue gemelle, ma a far emozionare i fan sono state le sue parole dopo il parto. Che cosa ha detto?

Ormai non si fa altro che parlare di lei e di quanto accaduto negli ultimi giorni. La star di Amici, Veronica Peparini, ha da poco partorito le sue gemelline, avute dalla relazione con il collega Andreas Müller.

Quella composta dai due è senza alcun dubbio una delle coppie più chiacchierate del momento. Negli ultimi anni, hanno fatto parecchio parlare di loro, soprattutto agli inizi della relazione, quando a far discutere era la notevole differenza d’età (53 anni lei e 27 lui).

Nonostante le malelingue, hanno sempre dimostrato il loro amore e il loro affiatamento, al punto da decidere di allargare la famiglia. La Peparini era già mamma di due figli (nati dal matrimonio con Fabrizio Prolli) e, da qualche giorno, ha dato alla luce altre due bambine. Ma che cosa ha detto l’ormai ex coach di Amici subito dopo il parto?

Veronica Peparini, le parole dopo il parto colpiscono tutti

Amatissima sul piccolo schermo, la Peparini è una vera star anche del web. Qui, la coreografa romana ama interagire con i tantissimi fan che la seguono, che non si sono persi nemmeno una tappa della splendida avventura di Veronica e Andreas con le loro gemelline. Solo qualche mese fa, infatti, i due avevano reso nota la gravidanza della coreografa, dichiarando la futura nascita non di uno ma di ben due bambini.

Il 18 marzo la Peparini ha dato alla luce due splendide bimbe, Penelope e Ginevra, che hanno reso il compagno Andreas papà per la prima volta. In occasione della nascita delle gemelline, la celebre Veronica si è aperta sui social. “Sono mamma di 4 figli – ha scritto la coreografa su Instagram – Ed è una gioia immensa per me. Mai avrei pensato che la vita mi potesse dare tanto“, ha poi aggiunto la Peparini, che si è detta emozionatissima per la nascita delle sue bimbe.

“Grazie vita”, ha concluso la star di Amici, scatenando una valanga di reazioni da parte dei fan. La Peparini, Müller e le gemelline Penelope e Ginevra stanno bene e sono già tornati a casa, dove ad attenderli c’erano Daniele e Olivia, i figli di Veronica. I due sono ormai grandi ed hanno accolto con grande gioia l’arrivo delle due sorelle, che regaleranno alla splendida famiglia allargata Peparini-Müller tanta gioia ed emozioni.