Veronica Peparini mostra per l’ultima volta il pancione: toccante messaggio prima del parto

Spunta l’ultima foto di Veronica Peparini con il pancione. Prima del parto, la coreografa lascia un commovente messaggio al fidanzato.

Nell’ultimo periodo il suo è diventato uno dei nomi più chiacchierati in assoluto, e non solo per i suoi successi in campo professionale. Veronica Peparini ha tutti gli occhi puntati addosso per la sua gravidanza gemellare, giunta quasi agli sgoccioli.

L’ex coach di Amici sta per diventare di nuovo mamma. Dopo i figli Daniele e Olivia (nati dal matrimonio con Fabrizio Prolli), la Peparini è pronta per dare alla luce le sue gemelline insieme al fidanzato Andreas Müller. I due si sono conosciuti ad Amici e, da quel momento, non si sono più lasciati. Negli anni la loro storia d’amore non ha mai vissuto momenti di crisi e, ad oggi, appaiono più affiatati e innamorati che mai.

Nelle ultime settimane la Peparini aveva fatto preoccupare i suoi fan a causa di alcuni problemi durante la gravidanza. La coreografa romana e il ballerino di origini tedesche sono stati ospitati da Silvia Toffanin a Verissimo, dove hanno raccontato delle difficoltà affrontate. Nonostante ciò le gemelline e la loro mamma stanno benissimo e si conosceranno molto presto. Nel frattempo, a pochi giorni dalla data prevista per il parto, spunta una foto di Veronica Peparini con un messaggio commovente. Ecco lo scatto incredibile.

Veronica Peparini, spunta la foto con il pancione e il messaggio commovente

I nove mesi della gravidanza sono ormai quasi terminati e sia Veronica che Andreas si preparano ad accogliere le gemelle in casa. Ad aspettare le piccole ci saranno anche i figli della Peparini, Daniele e Olivia, che non vedono l’ora di conoscere le loro sorelline. Sul web la Peparini ha voluto pubblicare uno scatto (forse uno degli ultimi) realizzato con il pancione in bella vista. La foto è opera della professionista @monica.bremstar e raffigura Veronica in tutto il suo splendore.

L’immagine è stata condivisa dalla stessa Veronica, insieme ad un messaggio che non è passato inosservato. “Tra poche settimane saluterò questa pancia – ha scritto la Peparini nella didascalia su Instagram – Che ultimamente pesa ma che tanto amo”. E ancora: “Sperando che tutto vada bene vi mando un bacio”, ha concluso la coreografa romana rivolgendosi ai tantissimi fan che l’hanno supportata durante tutta la gravidanza.

Amatissima sia sul piccolo schermo che sui social, Veronica vanta un profilo ricchissimo su Instagram. Qui l’ex coach di Amici adora interagire con i tantissimi fan che la seguono, pubblicando foto e video che la vedono protagonista da sola, oppure insieme alla sua splendida famiglia.