Vanessa Incontrada, racconto da brividi: quello che ha dovuto affrontare è davvero orribile

È davvero orribile quello che la conduttrice ha dovuto affrontare e che l’ha fatta soffrire per molto tempo: Vanessa Incontrada racconta cosa le è successo.

Con la sua spettacolare bellezza e il suo incredibile talento, Vanessa Incontrada non è mai passata inosservata ed è riuscita a farsi amare sempre di più nel corso della sua lunga carriera, facendosi spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione. I suoi tantissimi e affezionati fan, tutte le volte che la vedono, vanno fuori di testa. Lei, però, ha dovuto affrontare un periodo davvero difficile.

Quando approdò sul piccolo schermo era molto giovane e, con il suo fascino, lasciò tutti a bocca aperta. Per molti anni è stata incantevole e in forma smagliante, dopo la gravidanza tuttavia non ha dato peso ai chili di troppo e il suo nuovo aspetto l’ha fatta finire al centro di moltissime critiche e polemiche. A lungo le hanno rivolto pesanti insulti per il suo fisico, un vero e proprio body shaming che l’ha fatta soffrire tanto i primi tempi.

I peggiori commenti sono arrivati quando è stata pizzicata dal settimanale Nuovo in spiaggia in bikini mentre mangiava un gelato. Le pose non erano certo aggraziate ed era fuori forma: le foto in copertina hanno fatto scoppiare una bufera. Per Vanessa Incontrada non è stato affatto un periodo semplice, ma col tempo è riuscita a dare sempre meno attenzioni agli attacchi degli haters.

Lo sfogo di Vanessa Incontrada: oggi ignora tutti i commenti negativi

Per anni è stata vittima di body shaming e c’è chi ancora non perde occasione per farle notare che il suo corpo non è magnifico come lo era in passato, lei però ha imparato ad ignorare le cattiverie e le critiche nei suoi confronti.

Nel 2020, per mettere a tacere le voci sul suo conto, ha posato senza veli. Lo scopo era quello di far capire a tutti che non hanno il diritto di giudicare gli altri. In quel momento, in molti le hanno fatto tantissimi complimenti, definendola coraggiosa. Tuttavia l’hanno poi accusata di essere ipocrita quando si è mostrata mentre faceva sport per tenersi in forma.

Le critiche di certo non mancano mai, ma oggi Vanessa Incontrada è decisamente più serena e non dà peso a chi la attacca. Sui social può anche contare sull’affetto e il sostegno di moltissimi fan. Questi non perdono occasione per farle notare quanto sia meravigliosa: ogni volta che si mostra fa sempre il boom di apprezzamenti e like.