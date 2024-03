Valentina Ferragni, l’influencer sottoposta a trattamento laser: “L’ho fatto perché…”

Sui social la splendida Valentina Ferragni ha spiegato ai suoi tantissimi fan perché si è sottoposta al trattamento laser: ecco cos’ha detto l’influencer.

Quotidianamente dedica del tempo ai suoi affezionati follower e questi non fanno altro che manifestarle il loro affetto e il loro sostegno, Valentina Ferragni è sempre più amata e seguita sui social. A non farla passare mai inosservata ci pensa anche la sua favolosa bellezza. Tutte le volte che la vedono i suoi tantissimi fan perdono totalmente la testa, è davvero incantevole.

A farle ottenere un’incredibile visibilità all’inizio è stato il fatto di essere la sorella della più famosa Chiara Ferragni, col tempo però si è fatta conoscere meglio sui social ed è riuscita a fare breccia nel cuore di moltissimi utenti. Il suo seguito è in continuo aumento, ad oggi vanta 4,6milioni di follower sul suo profilo Instagram, questi impazziscono per lei.

Negli ultimi giorni Valentina Ferragni è stata impegnata con i vari eventi legati alla Milano Fashion Week e di recente è volata a Parigi per assistere alla settimana della moda, più volte aveva fatto sapere ai suoi seguaci che non vedeva l’ora. Prima di partire però si è sottoposta ad un trattamento laser: sui social ha spiegato ai suoi tantissimi fan perché lo ha fatto.

Selfie durante il trattamento, Valentina Ferragni spiega perché ha fatto il laser

Tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la splendida influencer ha condiviso uno scatto che la ritrae mentre si sottopone ad un trattamento laser. Ed ha anche rivelato ai suoi seguaci perché ha deciso di farlo.

Nella storia postata sul suo profilo Instagram, Valentina Ferragni ha scritto: “Coccole prima di partire“. Ha poi spiegato di aver fatto il trattamento laser al viso perché ha un po’ di rosacea, inoltre è perfetto per ringiovanimenti cutanei, lesioni vascolari, trattamenti delle cicatrici e dell’acne. La seduta a cui si è sottoposta, ha proseguito, non lascia nessun tipo di rossore o altro segno e, soprattutto, non fa male. A detta sua non si sente nulla.

L’amatissima influencer ha quindi optato per il trattamento per ridurre la rosacea sul viso, ma ha precisato ai suoi affezionati fan che è molto utile anche per altri scopi. Lei, intanto, si gode il suo soggiorno in Francia e si è mostrata al settimo cielo nelle varie storie che ha pubblicato nelle scorse ore. La favolosa influencer adora la Fashion Week parigina.