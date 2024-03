Uomini e Donne, Tina Cipollari massacra Mario Cusitore: la reazione di Ida Platano

Tina Cipollari non crede nell’interesse di Mario Cusitore: Ida Platano esprime il suo pensiero riguardo quanto è successo in studio.

Lunedì 11 marzo i telespettatori hanno assistito ad una puntata piuttosto triste: tante discussioni, nessuna dichiarazione d’amore e un abbandono improvviso. Il percorso di Ida Platano come tronista di Uomini e Donne prosegue con diversi incidenti di percorso. I corteggiatori di quest’ultima si comportano come Raffaella e Beatriz, con la differenza che vantano un bagaglio esistenziale decisamente più sostanzioso.

Non è mai successo nella storia del dating show che i tronisti si trovassero così in difficoltà a causa dei sistematici ritiri dei corteggiatori per via di attenzioni riservate ai rivali. E mentre Brando prosegue ininterrottamente la staffetta fuori e dentro gli studi, sembra che Ida Platano sia destinata ad affrontare i medesimi disagi del collega.

Durante la puntata in onda venerdì 8 marzo, i telespettatori hanno assistito alla famosa sorpresa dedicata a Pierpaolo per il suo compleanno. Nel corso dell’esterna, Ida e il suo corteggiatore si sono concessi qualche coccola e qualche bacio a stampo. Sarebbe questo il gesto “incriminato”, la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Mario ha lasciato gli studi Mediaset di Uomini e Donne, fuggendo dietro le quinte ed abbandonando microfoni e targhetta. Ida, dunque, una volta ultimato il commento in centro studio con Pierpaolo, ha raggiunto Cusitore nel suo camerino. Dopodiché, è tornata rassegnata, comunicando al pubblico e alla conduttrice la scelta del corteggiatore di ritirarsi dal percorso.

U&D, discussione furiosa: Gianni critica Ida, Tina difende la tronista

Ida Platano è rientrata in studio: “Mario se n’è andato” – ha quindi comunicato. Mentre Gianni Sperti ha dichiarato di comprendere la reazione del corteggiatore, la tronista – spalleggiata da Tina Cipollari – ha invece sostenuto che fosse esagerata. Si è trattato, di fatto, di pochi baci a stampo, riservati ad un ragazzo con il quale la diretta interessata ha proseguito la conoscenza.

Mario ha fatto ritorno da poco in studio e deve ancora riconquistare la fiducia di Ida. Proprio su questo, Gianni ha attaccato la sua pupilla. Il concetto è stato: se lo fai tornare, devi consentirgli di farsi conoscere, non può criticarlo ed isolarlo. Ida, dal canto suo, ha ribadito la sua necessità di percepire pazienza e comprensione da parte dei corteggiatori. Si è dunque rivoltato il mondo: per la prima volta Gianni Sperti ha attaccato Ida Platano, sostenendo invece il suo corteggiatore.

Tina Cipollari ha sottolineato come, secondo lei, Mario non sia realmente interessato alla tronista e che abbia trovato la via di fuga perfetta per lasciare gli studi con la coscienza pulita. Anche l’opinionista romana, per concludere, ha considerato esagerata la sua reazione. Dalla anticipazioni, ad ogni modo, è emerso che Mario e Ida abbiano deciso di darsi un’altra possibilità.