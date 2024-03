Uomini e Donne, nel parterre torna la dama più amata: la svolta fa sognare i fan

Torna la dama più amata nel parterre di Uomini e Donne. Le anticipazioni parlano di una svolta che fa sognare i fan dello show.

Tra i programmi più di successo della televisione italiana da ormai diversi anni, una menzione d’onore va fatta a Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi conta milioni di telespettatori ogni giorno, interessati a sapere quali sono le scelte dei tronisti e dei corteggiatori. Con un ruolo di prim’ordine che hanno gli opinionisti.

Rappresentati sia da Tina Cipollari e Gianni Sperti che dal pubblico in platea. A cui viene spesso data parola, per scatenare l’ilarità dei telespettatori e non solo. Perché di tanto in tanto si accendono delle discussioni vere e proprie, tanto che alcuni di questi personaggi diventano delle celebrità. Di recente, è stato annunciato il ritorno della dama più amata. La notizia ha fatto sognare i fan.

Uomini e Donne, torna l’amatissima protagonista nel parterre: le anticipazioni

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l’esperto Lorenzo Pugnaoloni ha fornito alcune anticipazioni in merito ai prossimi appuntamenti con Uomini e Donne. Secondo quanto emerso, durante le registrazioni avvenute lo scorso 18 marzo si è vista la presenza, o meglio il ritorno, della dama più amata di tutte nel parterre. E, inevitabilmente, la notizia ha subito scatenato l’entusiasmo dei fan.

Sappiamo, innanzitutto, che Ida ha portato in esterna sia Mario che Pierpaolo. Il primo ha deciso di lasciare l’appuntamento anticipatamente, con Ida che è rimasta da sola. I due hanno discusso in puntata e litigato parecchio. Tanto che, addirittura, lui voleva andarsene di nuovo, ma successivamente si sono riappacificati ballando insieme.

Spazio poi al trono over, dove Gemma ha potuto accogliere un cavaliere di nome Marco di 51 anni, che la donna ha deciso di tenere. Per Mario è, invece, scesa una ragazza di 25 anni e anch’essa è rimasta. È toccata, infine, a Daniele, che ha portato in esterna la sua corteggiatrice Gaia.

Si è trattato della terza uscita, che è proseguita nel migliore dei modi. Tuttavia, Daniele ha fatto chiamare Beatriz, corteggiatrice di Brando, perché l’aveva colpito. Lei si è presentata effettivamente in studio, ma ha detto di non volerlo corteggiare. Ad ogni modo, i fan sono al settimo cielo e non vedono l’ora di scoprire i prossimi sviluppi del dating show di Maria De Filippi.