Uomini e Donne, Brando e Raffaella già in crisi? Dopo la scelta, lei beccata così

Cos’è successo tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto dopo la sceltaa Uomini e Donne? Gli indizi social non sfuggono.

Dopo mesi di indecisione, Brando ha compiuto la sua scelta, lasciando lo studio di Uomini e Donne con Raffaella. Lo ha fatto davanti agli occhi increduli dei presenti in studio, quasi tutti convinti che il finale sarebbe stato diverso. Una decisione attesissima, che si è tenuta nel corso della registrazione del 12 marzo, come ha riportato dettagliatamente Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo canale Instagram.

La giovane napoletana, che non ha mai nascosto il forte interesse nei confronti del tronista, non ha potuto che rispondere con un sì e i due hanno abbandonato il programma insieme, come una vera coppia. Il pubblico dovrà attendere ancora qualche giorno prima della messa in onda della scelta su Canale 5, ma, nel frattempo, c’è chi ha notato qualcosa sui social: è già crisi tra i due neo fidanzati di Uomini e Donne?

Uomini e Donne, Brando e Raffaella già divisi dopo la scelta? La verità

Tra Beatriz D’Orsi e Raffella Scuotto è stata la seconda a spuntarla. Dopo un lunghissimo percorso sul trono, Brando ha voluto proseguire la conoscenza a telecamere spente con la corteggiatrice partenopea, rifilando un rifiuto a Beatriz. Un finale che non tutti si aspettavano, ma il tronista ha voluto specificarlo: ha scelto Raffaella con il cuore, non con la testa. Ma cosa è successo alla neo coppia subito dopo la decisione? Alcuni movimenti social preoccupano i fan, ma c’è una spiegazione.

Nelle scorse ore, Raffaella è tornata sui social ma senza Brando: nelle stories della napoletana sono apparse quelle che con ogni probabilità sono due care amiche. Che fine ha fatto il tronista e perché i due non si sono ancora mostrati insieme? In realtà, è il format della trasmissione che lo prevede: prima della messa in onda della scelta, i protagonisti del programma non possono postare nulla (legato al programma) sui rispettivi canali social.

Niente paura, quindi: nessuna crisi e nessun distacco tra i due neo fidanzati di Uomini e Donne, che fanno già sognare il pubblico. Gran parte dei telespettatori del dating show, infatti, sperava che la scelta di Brando ricadesse proprio sulla Scuotto. Appuntamento dal lunedì al venerdì alle ore 14 e 45 su Canale 5 per tutti i dettagli della scelta più attesa e combattuta delle ultime edizioni dello show condotto da Maria De Filippi.