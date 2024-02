Un Posto al sole puntata del 1 marzo: Jimmi e Niko di stucco, accade l’impensabile 

Arrivano le anticipazioni della puntata del 1 marzo dell’amata soap opera napoletana Un Posto al sole: Jimmi e Niko rimarranno di stucco dopo un avvenimento inaspettato.

In queste settimane li abbiamo un po’ trascurati, ma certamente Niko e Jimmi sono personaggi importantissimi per Un posto al sole, soprattutto considerando che l’ultimo periodo per loro non è stato per niente facile. Infatti, fino a due anni fa, stavano toccando il cielo con un dito, poi d’improvviso è arrivato un inferno da cui ancora oggi stanno cercando di uscire con tanta fatica.

Sappiamo tutti che un anno e mezzo fa Niko ha perso la donna con cui aveva scelto di condividere la vita. Susanna è stata coinvolta in una sparatoria: in un primo momento sembrava aver superato l’intervento abbastanza bene, ma successivamente alcune conseguenze l’hanno portata alla morte. Per il nostro protagonista è stato un vero e proprio colpo duro, visto che i due si erano appena sposati in ospedale, desiderosi di realizzare il piccolo sogno.

Un posto al sole: un incontro spiacevole in montagna per Niko e Jimmi

Da quel momento in poi, Niko ha dovuto affrontare un periodo tanto difficile. Da una parte, c’era il bisogno di fare i conti con il lutto a modo suo, dall’altra il pensiero che anche suo figlio stava soffrendo proprio come lui. Nella loro vita a quel punto è diventata fondamentale Manuela, l’ex di Niko tornata dal passato che è rimasta vicino a lui e al bambino, riscoprendo dei sentimenti molto forti. Ovviamente, però, per l’uomo non era ancora il momento giusto per guardare avanti e rifarsi una vita.

Nell’ultimo anno, si è gettato anima e corpo nel lavoro, tante volte ritrovandosi anche a trascurare suo figlio per questo. Proprio per tale ragione, le anticipazioni ci rivelano che l’avvocato ha deciso di fare una vacanza insieme al suo bambino e di portarlo in montagna.

Durante il viaggio, però, i due avranno un incontro spiacevole. Le anticipazioni non ci hanno svelato altro in merito, dunque non riusciamo ad immaginare chi potrebbe essere la persona in questione. Ipotizzano che sarà una donna ad entrare nella vita di Niko e Jimmi, mentre altri credono che potrebbe (non proprio casualmente) imbattersi in suo padre Renato.