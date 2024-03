“Un mese senza te”: dramma Sandra Milo, la figlia fa una confessione agghiacciante dopo la scomparsa dell’attrice

Ad un mese dalla scomparsa di Sandra Milo, la figlia ha pubblicato un post sul suo profilo social rivelando una verità agghiacciante.

È già passato più un mese dalla scomparsa della mitica Sandra Milo, che si è spenta il 29 gennaio scorso. E ora, la figlia Azzurra, le ha voluto dedicare un post sul suo profilo Instagram, che è rimasto ancora attivo. La giornalista ha deciso di condividere con tutti i fan della madre una foto di lei al naturale, scattata poco prima della sua morte. L’immagine è accompagnata da una lunghissima didascalia, nella quale ha anche fatto una confessione spaventosa che nessuno di aspettava di sentire.

La grande diva del cinema italiano è scomparsa a 90 anni e, proprio poco tempo prima, aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, rivelando di non aver affatto paura della morte: “Ho 90 anni e a un certo punto toccherà anche a me. Sono cresciuta sotto le bombe e la morte lì era sempre vicina. Non credo all’inferno, oltre la morte c’è il paradiso. Io mi vedo lì…Ho cercato di fare del mio meglio”.

I suoi ultimi minuti li ha trascorsi in pace, a casa sua, circondata dai figli e dai suoi cari. Secondo Azzurra, la madre è morta serena, nel suo letto proprio come desiderava.

Sandra Milo: la figlia rivela un segreto ad un mese dalla sua scomparsa

La Milo è stata sepolta con il suo abito bianco preferito, tacchi a spillo e l’immancabile rossetto. Per questo motivo, in molti si sono straniti quando – negli ultimi giorni – la figlia ha deciso di pubblicare sui social una foto della madre poco prima della sua dipartita, completamente struccata, con una coperta sulle spalle e un biscotto in mano, intenta a fare colazione.

Diversi fan hanno criticato questa scelta, commentando che Sandra non avrebbe mai voluto essere vista così dal suo pubblico, senza nemmeno un filo di trucco, ma evidentemente Azzurra la pensa diversamente. Nel messaggio, carico di dolore per la perdita della madre, ha anche rivelato un segreto straziante.

“Da quando sei andata via non sono più riuscita a sedermi alla nostra tavola per fare colazione – era il nostro rito quotidiano – perché vedere il tuo posto vuoto allarga sempre di più la voragine che hai lasciato nel cuore” sono state le sue parole. Solo chi ha perso un genitore può capire cosa stanno attraversando in questo momento i figli di Sandra Milo, che già manca moltissimo a tutto il pubblico italiano.