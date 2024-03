Tiziano Ferro, la foto inedita con il figlio: stesso look, fan in lacrime

La foto inedita di Tiziano Ferro con il figlio ha emozionato tutto il mondo del web in poco tempo: i fan sono in lacrime.

Tiziano Ferro è senza ombra di dubbio uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Aveva solo vent’anni quando ha esordito e, da allora, di tempo ne è passato. Ma soprattutto ne ha vissute davvero di tutti colori: la sua esistenza, infatti, non è stata facile. Qualche anno fa, però, sembrava aver ritrovato finalmente un suo equilibrio. L’artista aveva incontrato una persona con cui passare il resto dei suoi anni, che aveva deciso di sposare e con cui ha avuto due splendidi figli.

Stiamo parlando di Victor Allen, l’uomo che aveva conquistato il cuore del nostro Tiziano e che lo aveva fatto sentire finalmente in pace con il mondo. I due sembravano innamoratissimi e sembrava che niente mai avrebbe potuto separarli, invece un po’ di mesi fa è stato svelato proprio da Ferro che hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio. I motivi non sono stati rivelati, ma sappiamo che il noto cantante di Latina non ha vissuto dei momenti facili.

Tiziano Ferro a scuola di calcio con il figlio: la foto commuove il web

Ora Tiziano sta cercando di tornare in carreggiata, di riprendersi e di stare bene, circondato dall’affetto dei suoi due figli, che sono la cosa più bella che gli potesse capitare. Il cantante aveva sempre desiderato di diventare padre ma per tanto tempo si era ritrovato a credere che non sarebbe mai successo, per via delle leggi in Italia che non lo permettono. Trovare un marito a Los Angeles, pareva un vero e proprio segno del destino: credeva di aver incontrato la persona giusta, e invece tutto è svanito in una nuvola.

Come dicevamo, però, Tiziano in questo momento ha un conforto importante accanto: i suoi due splendidi figli. E, proprio in questi giorni, ha pubblicato una foto su Instagram che ha commosso tutti. Come si può vedere, padre e figlio indossano un completino da calcio abbinato.

Tiziano ha il suo solito “111” stampato sulla schiena, che simboleggia quel numero che tanto tempo fa leggeva quando saliva sulla bilancia e che ha segnato la sua vita. E vicino a lui, c’è uno scricciolo minuscolo che si fa tenere per mano dal suo amato papà. Uno scatto che, nella sua semplicità, ha emozionato tutto il web.