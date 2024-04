Tiziano Ferro, finalmente una buona notizia dopo mesi difficili: i fan stavano aspettando da molto tempo

Nuova vita per il cantante Tiziano Ferro che ha deciso di fare al suo pubblico una sorpresa: annuncio da non credere.

Non è stato di certo un inizio di anno facile per Tiziano Ferro che qualche settimana fa ha annunciato attraverso i propri account social la separazione dall’ex marito Victor Allen. Victor è stato il responsabile marketing di Tiziano per tanti anni e nel 2019 ha fatto il grande salto diventando il suo compagno. I due hanno anche adottato due bambini di nome Margherita e Andres.

I due hanno vissuto negli Stati Uniti fino a quando hanno deciso di separarsi. Certamente un duro colpo per il cantante che non si è però lasciato abbattere ma ha piuttosto deciso di rimboccarsi le maniche e di regalare al suo pubblico un colpo di scena. Buone notizie giungono dagli USA per quanto riguarda il futuro dell’artista.

Tiziano Ferro è tornato: l’annuncio ha entusiasmato i fan

In arte ogni dolore può essere trasformato in un capolavoro, Tiziano Ferro lo sa bene ed è per questo che ha deciso di tornare ad incidere. Pubblico in visibilio dopo che ha scoperto, sempre attraverso i suoi social ufficiali, che l’artista è pronto a tornare con un nuovo album. Grande novità per il celebre cantante di Sere Nere che per l’occasione ha deciso di affidarsi a un numero uno del settore. Non poteva esserci scelta migliore.

“Da qualche parte bisogna iniziare”, ha detto Tiziano Ferro dalla sua casa di Los Angeles trasformatasi in uno studio di registrazione. Per il lavoro sulle tracce audio è stato scelto il tecnico del suono Marco Sonzini, considerato uno dei migliori fonici in circolazione. Cuffie alle orecchie, mixer e computer alla mano per lui che avrà quindi il compito di curare il nuovo album del celebre cantante. Il tutto mentre l’artista si districava tra i fornelli.

Certamente una bella immagine per Tiziano Ferro, ma anche per i suoi fan. Tiziano sembra aver ritrovato il sorriso dopo gli ultimi mesi burrascosi. I fan non stanno nella pelle e non vedono l’ora di vedere cosa il loro artista preferito è riuscito a tirare fuori. Il suo ultimo album risale al 2022 e si intitola “Il mondo è nostro” e ora che sono passati due anni dall’ultima volta, è tempo di impegnarsi in nuovi progetti. La speranza del pubblico è che questa nuova uscita di Ferro possa coincidere con un suo tour italiano.