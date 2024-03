Titanic, un cimelio cinematografico all’asta: venduto ad una cifra pazzesca

Incredibile, ma vero: la cifra è a dir poco clamorosa di un oggetto che resterà nella storia del cinema e della sceneggiatura del film

Uscì nel 1997, un film che costò un occhio della testa ai produttori, ama Titanic con la regia di James Cameron entrò nella storia del cinema mondiale, grazie alla storia d’amore tra Jack Dawson interpretato da Leonardo Di Caprio e Rose DeWitt Bukater, da Kate Winslet.

Senza dimenticare la fantastica colonna sonora con la celebre canzone di Celine Dion, My heart will go on che fa sognare ancora milioni di persone.

Titanic è entrato ormai nell’immaginario collettivo come uno dei migliori film della storia, con 11 Oscar ottenuti. Ma in questi giorni c’è un particolare, riguardo un oggetto che avrà la sua importanza durante il film.

La porta che salvò Kate

Il naufragio del transatlantico diventa probabilmente la parte più importante del film, quella in cui non riescono a salvarsi tutti i personaggi dell’opera, dove la nave inizia a naufragare nelle fredde acque del nord Atlantico dopo l’impatto con l’iceberg che diventerà decisivo per le sorti dei protagonisti.

Intanto c’è una curiosa notizia che ha già fatto il giro del mondo e che riguarda quella famosa porta alla quale Kate si aggrappa per non congelarsi nell’Oceano.

La porta è andata all’asta e vale ben 718.750 dollari venduta alla Treasures from Planet Hollywood di Heritage Auction.

Altri cimeli storici del cinema

La casa d’aste durante la vendita della porta ha precisato attraverso un comunicato che il lotto era “basato sul più famoso completo prezzo di detriti recuperato dalla tragedia del 1912”.

Nella storia del cinema mondiale, esistono ulteriori oggetti famosi e celebri di Titanic comprati da appassionati di collezionismo, come ad esempio il timone del transatlantico, lampadario a soffitto, gli arredi, la scatola con l’ascia antincendio d’emergenza, il registro della velocità della sala macchine, il costume di Leonardo DiCaprio e il vestito di chiffon di Kate Winslet, venduto per una cifra pari a 125.000 dollari.

Ma anche in altri film ci sono oggetti e reperti storici, ad esempio la celebre frusta di Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto che fu venduta per 525.000 dollari, o la paurosa ascia di Jack Nicholson del capolavoro Shining di Stanley Kubrick venduta a 125.000 dollari.

Reperti e cimeli che avranno per sempre una piccola parte importante in questi capolavori cinematografici ed i collezionisti sono sempre in attesa di nuove aste di vendita per poter ottenere questi oggetti.