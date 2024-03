Tina Cipollari non si nasconde più: cena con sorpresa, al suo fianco spunta l’amatissimo ex vippone

Tina Cipollari è stata beccata a cena con l’ex vippone: ecco svelato chi è l’amatissimo personaggio al fianco della celebre opinionista.

Tina Cipollari è uno dei volti più apprezzati del pomeriggio di Canale 5. Ormai da anni, insieme a Gianni Sperti, fa l’opinionista all’interno della celebre trasmissione tv Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi. Amata e conosciuta soprattutto per i suoi modi di fare da diva e per il suo carattere stravagante al limite dell’eccessivo, è oggi seguita su Instagram dalla bellezza di più di un milione di follower.

Un personaggio che ha, senza dubbi, saputo rimanere sulla cresta dell’onda anche dopo tanti anni, approdando pure sui social network. Ed è proprio su Instagram che l’opinionista avrebbe pubblicato un video in cui si mostra a cena con un altro volto noto del piccolo schermo. Un ex vippone amatissimo dal grande pubblico. Ecco di chi si tratta.

Tina Cipollari beccata così: l’opinionista a cena con l’ex vippone

Come abbiamo anticipato poco fa, fra i suoi ultimi post pubblicati su Instagram, Tina Cipollari ha condiviso un simpatico video in cui si mostra a cena con un altro noto personaggio televisivo. Sapete già di chi stiamo parlando? L’uomo ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, ottenendo un grande successo presso il pubblico. La sua carriera televisiva, però, non finisce qua. Anzi, si tratterebbe di un vero veterano della televisione italiana, conosciuto soprattutto come illusionista.

Avete capito bene, Tina Cipollari si è fatta beccare a cena proprio con lui, il mitico Giucas Casella! “Eccoci qua di nuovo a brindare della nostra amicizia e alla salute di tutti voi” ha esordito l’opinionista sui social. “Tina, ti ricordi alle Maldive quando sei uscita dall’acqua tutta nuda? Sembravi una dea” ha proseguito Casella scherzando. “Ma non ero io” si è difesa subito la Cipollari prendendosi la testa fra le mani.

“Mi hai ipnotizzato. Io questo episodio non me lo ricordo” ha inoltre aggiunto la Cipollari. “Me lo ricordo io” ha, infine, concluso l’illusionista nell’ilarità generale. Ad ogni modo, sebbene non sappiamo come siano andate veramente le cose, i fan hanno subito dimostrato di aver apprezzato lo sketch.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

“Tina è stupenda! Secondo me lei fa la dura a Uomini e Donne ma ha un cuore tenero, ha una maschera! Ma dietro è dolce” scrive un utente commentando il video. “Il duo di cui non sapevo di aver bisogno” ha aggiunto poco dopo qualcun altro. “È un mito la Tina Cipollari”, e ancora “Non riesco a smettere di ridere”. Insomma, viaggio alle Maldive o no, ciò che è certo è che la coppia Cipollari-Casella ha regalato a tutti noi un momento di pura spensieratezza.