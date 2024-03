Tina Cipollari, momento di difficoltà per l’opinionista: “Sarai sempre….”

Tina Cipollari sta vivendo un momento di difficoltà. L’opinionista proprio non riesce a raggiungere il suo obiettivo.

Tina Cipollari è senza ombra di dubbio una delle personalità più conosciute del mondo della televisione. La sua casa è sempre stata Uomini e Donne, è lì che ha esordito tanti anni fa ed è lì che continua a lavorare, dal momento in cui Maria De Filippi capì subito che aveva il carisma e l’atteggiamento giusti per il piccolo schermo. Infatti è proprio quello che è successo: da allora non ha mai smesso di farci compagnia.

Tina è una donna davvero molto simpatica, che è riuscita sempre a strappare una risata al pubblico italiano con i suoi modi di fare e le sue perle. Una cosa che di lei è stata molto apprezzata fin dall’inizio è la sua sincerità: non si è mai nascosta dietro un dito, dicendo ogni volta quello che pensa realmente, soprattutto delle situazioni che si sono create in questi anni nello studio di Uomini e Donne.

Tina Cipollari: “problemi” per la famosa opinionista, il post sui social

In questi anni, Tina Cipollari è diventata come una persona di famiglia per i telespettatori italiani. Con loro ha sempre condiviso tutto quello che riguarda la sua vita. La sua storia è nata sotto i riflettori, abbiamo assistito al suo matrimonio, alla nascita dei suoi figli, così come la fine della sua relazione. Insomma, abbiamo visto veramente ogni cosa della sua quotidianità, proprio per questo abbiamo davvero imparato a volerle bene.

Un aspetto molto simpatica della vita di Tina, è la dieta. Infatti, sappiamo che da anni cerca perennemente di dimagrire, qualche volta ci riesce e altre no, perché oramai è noto che la Cipollari è una buona forchetta e non riesce a rinunciare al piacere del cibo.

Nell’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, Tina ha fatto ridere tutti: nel video la vediamo mentre mangia un panino col salame, ma poi si nasconde per non essere beccata. Qualcuno nei commenti l’ha consolata: “Amore, magra o grassa sarai sempre una queen“. Infatti non ci sono differenze, l’opinionista rimane sempre una bellissima donna e di certo il bene dei suoi fan non cambia per via del suo aspetto fisico.