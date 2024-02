Terra Amara, le anticipazioni turche rivelano: Zuleyha la salva, ma non la perdona

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano un colpo di scena riguardante Zuleyha. La Altun la salverà, ma non perdona: cosa succederà.

Terra Amara ha saputo conquistare il cuore di milioni di telespettatori italiani ed adesso si avvia alla conclusione con la sua quarta ed ultima stagione. Eppure nonostante ci avviamo verso il grande finale sono ancora tantissimi ed importanti i colpi di scena in arrivo. Zuleyha ancora una volta sarà la grande protagonista, ma la serie non girerà solo intorno a lei. Infatti vedremo come Betul e Sermin metteranno entrambe gli occhi sui beni di Haşmet Çolak, ma alla fine ad avere la meglio sarà la figlia. Nelle prossime puntate vedremo quindi Betul sposare Colak.

Le anticipazioni turche rivelano nuovi colpi di scena – Credits: Mediaset Infinity – 4minuti.it

Ma l’obiettivo della ragazza sarà solamente quello di ereditare il patrimonio di Colak e per questo progetterò di ucciderlo la prima notte di nozze. La figlia di Sermin vorrebbe offrirle della limonata corretto con un medicinale potente, con l’obiettivo di provocargli un infarto. I suoi piani però saltano perché l’uomo che le venderà il veleno, avviserà proprio Hasmet delle intenzioni della moglie. A questo punto Colak deciderà di rinchiudere la moglie in cantina. Dopo questo intreccio, però, la protagonista assoluta sarà Zuleyha.

Terra Amara, Zuleyha non la perdona: accadrà nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Betül si troverà a fare i conti con il suo passato e a confrontarsi con Zuleyha in un momento di sincero pentimento. Nel suo ritorno a casa sentirà il bisogno di esprimere gratitudine nei confronti di Zuleyha per il suo sostegno. La donna è ben consapevole degli errori commessi in passato e vorrà per questo far ammenda. Tuttavia però ben presto la stessa Betul rimarrà delusa dalla risposta della Altun alle sue scuse.



Le prossime puntate vedranno una Zuleyha sempre più protagonista – Credits: Mediaset Infinity – 4minuti.it

Infatti se sperava di ristabilire un legame familiare, riceverà picche da Zuleyha. La Altun non ha alcun intenzione di lasciarsi influenzare dalle scuse di Betül e sua madre, respingerà chiaramente il loro tentativo di riconciliazione. Con fermezza Zuleyha rivelerà che non potrà mai perdonarla per il tradimento subito. Infatti proprio Betul, in passato, ha venduto terreni della holding senza il consenso di Demir e Zuleyha stessa.

Le parole della Altun saranno un chiaro segno del dolore e della delusione che hanno provocato le azioni di Betul. Nonostante gli sforzi, quindi, Zuleyha sarà inamovibile. Per scoprire come si evolverà questa situazione e quali saranno le conseguenze delle azioni di Betul, gli spettatori dovranno rimanere sintonizzati e attendere lo sviluppo della trama. Quel che è certo è però che anche queste ultime anticipazioni lasceranno tutti col fiato sospeso, in attesa di capire cosa succederà nelle prossime puntate.