“Terra Amara”, le anticipazioni della prossima puntata: cosa accadrà a Betul

Terra Amara subisce ancora una variazione di palinsesto; la dici turca sarà trasmessa domenica 7 Aprile. Queste le anticipazioni di quello che vedremo.

È il grande successo di Canale 5, l’unico che abbia saputo risollevare un po’ gli ascolti con le battute di arresto degli altri programmi presentati dal palinsesto di Mediaset, ma come tutte le storie belle anche quella di Terra Amara volge al termine.

Siamo ormai alle battute finali della dizi turca che ormai da qualche anno sa tenere incollati i telespettatori agli schermi televisivi. Ultimi appuntamenti che inevitabilmente devono portare allo scioglimento della trama e alla risoluzione delle varie storia aperte e affrontate in questi anni. Episodi finale comunque che Mediaset sta sballottolando qua e là per il palinsesto, con puntate trasmesse una volta in prima serata per poi passere al primo pomeriggio. Dopo l’appuntamento di Pasquetta, il nuovo episodio di Terra Amara sarà trasmesso domenica 7 aprile a partire dalle 14:30 e non più giovedì sera com’era stato annunciato.

Ma quella di domenica sarà una puntata decisiva per la serie e in particolare per Betul, il personaggio cattivo di questa parte di stagione.

Terra Amara, le anticipazioni di domenica 7 aprile

Ci siamo lasciati con Colak che scopre il tentativo di Betul di sposarlo e poi ucciderlo per mettere mano all’ingente patrimonio, con tanto di rapimento della giovane avvocatessa. Intanto Sermin la cerca in tutti i modi e una volta scoperto che la figlia è prigioniera del signorotto di Çukurova corre da Zuleyha che, nonostante i rapporti tutt’altro che distesi, decide di aiutarla a salvare Betul.

Gli uomini di Zuleyha fanno irruzione a casa del Signor Colak e riescono a liberare la ragazza che una volta in salvo ringrazia la padrona della tenuta Yaman. Zuleyha però ci terrà a sottolineare che tra le due non è pace fatta, troppo il male che si sono fatte.

Libera dal suo aguzzino, Betul incontrerà di nuovo Abdukadil, ma mentre lei proverà un riavvicinamento lui, sentito abbandonato dopo la sparatoria, inizierà a minacciarla lasciandole intendere che la loro storia sia ormai arrivata al capolinea e che anzi l’avvocata deve stare lontano da lui.

Infine Fikret che, a seguito dell’incidente provocato dagli uomini di Colak, si sveglia dopo l’operazione subita alla testa nel tentativo di salvarlo. Il giovane però troverà un amaro risveglio; convinto ormai di aver conquistato l’affetto di Zuleyha al risveglio scoprirà che la donna è tronata tra le braccia di Hakan.