Terra amara, le anticipazioni del 31 marzo: le decisioni di Betul e Hakan

Terra Amara è, senza ombra di dubbio, una delle soap opera più amate del momento. Cominciata un bel po’ di anni fa, è riuscita a farsi spazio nel cuore dei telespettatori a piccoli passi. Considerato il successo incredibile, questa soap è riuscita a guadagnarsi anche un posto in prima serata su Canale Cinque, per la gioia di tutti coloro che ogni pomeriggio si piazzano davanti alla televisione, facendo del loro meglio per ritagliarsi quell’oretta per guardare l’episodio. E, sempre grazie al successo ottenuto in questi anni, gli attori molto spesso si ritrovano a venire qui in Italia e a rilasciare interviste a Silvia Toffanin a Verissimo, dando anche delle anticipazioni sugli episodi successivi.

E a proposito di anticipazioni: vi state chiedendo cosa accadrà nelle prossime puntate? Mediaset Infinity ha deciso di venire incontro a questa esigenza dei telespettatori e di raccontare cosa succederà.

Nel prossimo episodio di Terra amara che andrà in onda domenica 31 marzo alle 14.45 su Canale 5, dunque in occasione della Santa Pasqua, Betul decide di interrompere una volta e per tutte sia la sua storia d’amore che il rapporto lavorativo con Colak, un vero e proprio colpo di scena, ma la verità è che ha un obiettivo ben preciso: quello di spronarlo a chiederla in sposa. Le donne sono molto astute e infatti tutto riesce alla perfezione, il piano funziona e Colak si presenta a casa di Sermin per chiederle il premesso di sposare la figlia, per la gioia di Betul che non vedeva l’ora di ricevere tale proposta. Sermin decide di accettare e i due fidanzati saranno felici all’idea di convolare a nozze il prima possibile.

Nel frattempo, alla villa, continuano ancora le tante incomprensioni tra i nostri Fadik e Cevriye. Quest’ultima, quando viene a sapere infatti della proposta di matrimonio, ha la brillante idea di fare finta di aver bisogno di un po’ d’olio solo con lo scopo di presentarsi a casa di Sermin e cercare di capire cosa sta succedendo. Il giorno dopo, Abdulkadir scopre tutto e si precipita subito da Betul che ha finalmente raggiunto il suo scopo, chiedendole di non sposare Colak, ma lei non ha intenzione di rinunciarci proprio ora e sceglie di procedere con il suo piano.

Nel frattempo, Hakan oramai è certo e si sta rassegnando all’idea di aver perso Zuleyha per sempre, proprio per questo motivo decide di vendere le sue quote dell’azienda Yaman Kara Costruzioni al signor Hikmet. Nella puntata che andrà in onda domenica 24 marzo, invece, Zuleyha organizza la proiezione di un film, ovvero un evento gratuito e aperto a tutti coloro che abitano a Cukurova, ma, invece del film che era stato annunciato in precedenza, sullo schermo viene trasmesso un video in cui appare Betul che si vanta con Zuleyha di aver sottratto dei soldi all’azienda degli Yaman, ma anche di aver venduto i suoi terreni e infine di aver fatto in modo che le pignorassero la villa.