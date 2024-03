Terra Amara, anticipazioni turche: Abdülkadir in fin di vita, il motivo è agghiacciante

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Abdulkadir è in fin di vita. Il motivo è agghiacciante: ecco che cosa gli è successo.

Nelle prossime puntata della serie tv turca ci saranno dei colpi di scena che lasceranno tutti con il fiato sospeso, anche perché ormai siamo arrivati quasi al gran finale, dove il pubblico conoscerà il destino dei personaggi protagonisti della soap opera.

Negli episodi che andranno in onda nei prossimi giorni, gli occhi saranno puntati su Abdulkadir, il quale si troverà in fin di vita. L’uomo, nelle scorse puntate, era entro in conflitto con il fratello Vahap. Il rapporto tra i due si era deteriorato, dopo che quest’ultimo aveva deciso di passare dalla parte del nemico, diventando di fatto uno scagnozzo di Çolak.

La collaborazione tra Vahap e Hasmet porterà il primo a compiere degli atti che non avrebbe mai pensato di fare fino a qualche tempo prima. Come hanno rivelato le anticipazioni di Terra Amara, la cosa più grave però la commetterà ai danni del fratello, proprio per obbedire ad un ordine arrivato dallo stesso Çolak.

Terra Amara anticipazioni: il gesto di Vahap nei confronti del fratello Abdulkadir

Nei prossimi episodi di Terra Amara, vedremo Abdulkadir sempre ostile al matrimonio tra Betul e Çolak, tanto che proverà a far ragionare la ragazza, ma senza riuscirci. Proprio per questa ragione progetterà di rapirla mentre starà andando alla cerimonia nuziale. Sarà Vahap a impedire al fratello di farlo, sparandogli sul petto.

È così che Abdulkadir finirà in ospedale in fin di vita, andando in coma farmacologico dopo aver subito un intervento chirurgico. Durante la degenza in ospedale, Vahap andrà a fargli visita: l’uomo è sotto shock e non vuole che il fratello muoia. Inizierà a pregare sperando che questo non accada.

Una volta resosi conto di quello che ha fatto, Vahap sarà disperato e non riuscirà a trattenere le lacrime vedendo il fratello sul letto di ospedale con il sodino attaccato. L’uomo farà anche una sorta di confessione, sottolineando che negli ultimi tempi è stato spesso fuori di sé.

Prima di andare via e lasciare la struttura, Vahap chiederà perdono al fratello. Per capire che cosa accadrà ad Abdulkadir e se riuscirà a salvarsi, bisogna attendere le prossime puntate della soap, che andranno in onda il venerdì sera in prima serata. Si tratta degli ultimi appuntamenti in vista del gran finale.