Teresa Langella, guai per la bellissima influencer: “Ci siamo dimenticate…”

L’ex concorrente di Temptation Island e di Uomini e donne chiede aiuto ai follower in un momento difficile. Il destino non l’ha risparmiata.

Mentre sul web si rincorrono voci sul suo matrimonio, l’influencer Teresa Langella è letteralmente inseguita dalla sfortuna. Per lei si è trattato dell’ennesima gatta da pelare in un periodo in cui niente sembra girare per il verso giusto. L’ex concorrente di Temptation Island e Uomini e Donne, tra l’altro, sta cercando di fare ordine nella sua vita, a cominciare dalle nozze con Andrea Dal Corso. Spegnendo le indiscrezioni sul nascere, ha svelato la data in un’intervista.

Parlando ai microfoni di Fanpage, ha infatti ammesso: “Se ci sposeremo con Andrea? Sì, o la prima o la seconda settimana di maggio, in Costiera. Devo ancora confermare la location, in base a quella avrò la data certa”. E chissà se, una volta salita sull’altare, si ricorderà del periodo nero che sta attraversando. Lo scatto condiviso recentemente con i follower sui social lascia spazio a poche interpretazioni, tra le stories è apparsa la foto accompagnata dalla didascalia: “Ma si può?”.

Teresa Langella esce di casa, poi la tragedia: “Non ne facciamo una giusta”

Impegnatissima su vari fronti, Teresa Langella trova il modo per strappare un sorriso ai suoi follower. In una delle ultime stories condivise sul proprio profilo Instagram, infatti, ha raccontato un episodio divertente e tragico allo stesso tempo. Sì, perché l’influencer pare sia perseguitata dalla sfortuna, la conferma sono le tante disavventure in cui sta incappando in tempi recenti. A sostenerla, come sempre, ci sono i fan, che anche questa volta l’hanno rincuorata.

“Insieme non riusciamo a farne una giusta”, ha scritto prima di svelare quanto accaduto, facendo crescere la curiosità tra i suoi tantissimi seguaci – che, tra l’altro, sono quasi un milione. Con ogni probabilità, stava facendo compere, un po’ di sano shopping per allentare la tensione in vista del matrimonio, forse.

A giudicare dallo sfondo, sembrerebbe proprio il parcheggio di un centro commerciale, ed è lì che si è consumata la ‘tragedia’: “Ci siamo dimenticate dove abbiamo parcheggiato l’auto! Ma si può? Morta!”. Che ci stia mettendo anche un po’ del suo? Difficile da capire, l’importante però è che tutto si sia risolto per il meglio.