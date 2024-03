Tananai, ritorno bomba sui social dopo la scomparsa: web in delirio

Il cantante riappare al termine di un lungo periodo di riflessione: non poteva esserci notizia migliore. L’annuncio è subito virale.

Aveva salutato i suoi fan solamente qualche mese fa, spiegando come gli sarebbe servito un po’ di tempo per elaborare quanto accaduto. Dopo Sanremo Giovani nel 2021 e il Festival ‘dei grandi’, al termine del quale si è classificato ultimo con Sesso Occasionale, Tananai è diventato un vero e proprio fenomeno discografico. Le sue canzoni sono rimaste in alta classifica a lungo, tra tutte le più amate sono sicuramente Abissale e Tango – presentata sempre alla kermesse, gli ha permesso di ottenere il quinto posto.

E poi i concerti sold out, l’album Rave, Eclissi che vola negli ascolti e nelle vendite. All’improvviso, dopo l’ultimo live di una tournée sfiancante, la decisione e il comunicato: “Mi fermo per un pochino perché si è chiuso questo cerchio con l’ultima data del tour. È stato bellissimo”, scriveva su Instagram esattamente sei mesi fa. Solamente di recente ha scelto di tornare, utilizzando sempre i social per un altro annuncio bomba.

Tananai torna con un nuovo singolo, si intitola Veleno: quando esce

“Ho bisogno di tornare in studio, di capire tutto quello che di bello mi è successo in questi due anni.Tornerò con nuova musica che abbia senso di esistere e di essere ascoltata”: e così è stato, a leggere l’ultimo post pubblicato sui Instagram da Tananai i fan non credevano ai loro occhi. Non si sarebbero mai aspettati una nuova canzone in breve tempo, eppure è tutto vero.

Un lungo messaggio e un paio di foto per certificare il ritorno sulle scene: “Mi sono fermato per quasi 6 mesi che sono sembrati 6 anni, e mi siete mancati che non avete idea”, dice rivolgendosi ai suoi follower e, poi, spiega la sua assenza dai social network: “Non avendo musica fuori, mi sembrava di rubare il vostro tempo apparendo sul vostro telefono”.

“Se ho bisogno di dirvi qualcosa in primis lo faccio attraverso la musica, altrimenti preferisco stare zitto” ha proseguito. Infine, la novità più succosa: “Ho scritto tante canzoni secondo me bellissime, che non vedo l’ora di cantare insieme ai concerti. Grazie per avermi aspettato, vi voglio bene. Il nuovo percorso inizia venerdì, con Veleno”.