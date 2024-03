Stefano De Martino, nuovo progetto lavorativo per lui: si rende disponibile per feste, battesimi e matrimoni

Nuova vita per Stefano De Martino, in procinto di lanciarsi in un’inedita avventura professionale: difatti le richieste, numerose, fioccano.

Un nuovo capitolo della propria esistenza post-Belén. Stefano De Martino ora è pronto per nuove esperienze. Dedito al figlio Santiago – avuto dalla showgirl argentina – si è buttato a capofitto nel lavoro, nonostante continui ad aleggiare forte curiosità a proposito della sua vita privata. Molti si chiedono, infatti, se sia fidanzato poiché il gossip, frequentemente, lo accosta a diversi nomi femminili, gridando allo scoop. Al momento non vi è alcuna certezza né conferma, anche se le ipotesi proseguono inesorabilmente.

Da parte sua, De Martino è talmente assorbito dagli impegni professionali che sarebbe pronto a dichiarare, perfino, nuovi dettagli inerenti a un progetto, prossimo alla realizzazione. Vestendo panni inediti, dunque, si è reso disponibile per matrimoni ed eventi, destando una reazione di stupore. La corsa all’ultima prenotazione è iniziata per le sposine, trepidanti nel poterlo ammirare alle proprie nozze, magari dilettandosi in qualche sketch o performance prodigiosa attinente al canto e al ballo.

Stefano De Martino dice basta e cambia lavoro: pronto per matrimoni e feste

Eclettico e talentuoso, l’ex di Amici non manca mai nel dimostrare le sue abilità. A partire dalla danza, inizialmente, fino a diventare l’amatissimo conduttore del programma Stasera Tutto è Possibile – eredità lasciatagli da Amadeus – per approdare a trasmissioni televisive in stile one-man show (o quasi), da Bar Stella a Da Natale a Santo Stefano durante le scorse festività. Ora desidera sperimentare, nonché provare nuove esperienze tra cui quella di esibirsi – sfruttando le proprie competenze artistiche e di intrattenimento – agli eventi privati.

Tra febbraio e marzo 2024, Stefano De Martino è in giro per l’Italia con lo spettacolo teatrale Meglio Stasera! pubblicando sui social alcuni momenti delle prove generali. Tra questi, in scaletta, è previsto un numero musicale con il sassofono, dedicandogli così settimane di studio. In particolare, emerge uno scatto ormai iconico e rappresentativo degli ultimi giorni.

Il protagonista appare accanto ad alcuni membri del suo team o comparse, probabilmente, inscenando un piccolo concerto. Una didascalia accompagna tale visione: “Per feste, battesimi, matrimoni, comunioni e compleanni…“. Una battuta ironica e divertente, anche se come prima impressione potrebbe sembrare.

Parrebbero, infatti, un gruppo di artisti sul palco che creano quella accogliente atmosfera, a volte briosa altre più soft, durante una cerimonia nuziale. Ma si voglia rassicurare i fan in proposito: l’ex marito di Belén Rodriguez non ha alcuna intenzione di voler abbandonare il suo pubblico ritrovandolo, anzi, più caloroso che mai durante tale magnifica tournée.