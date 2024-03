Sorelle al limite: il dottor Nowzaradan sconvolto dopo la notizia rivelata da Tammy

Il dottor Nowzaradan è rimasto sconvolto dopo la notizia rivelata da Tammy Slaton di Sorelle al limite. È rimasto senza parole: ecco che cosa è successo.

Sono tanti i fan di Vite al limite e, di conseguenza, sono milioni le persone che hanno imparato ad amare anche lo spin-off che si presenta con gli stessi obiettivi: raccontare le storie di individui con un’obesità patologica, ma in quest’ultimo caso si ratta di fratelli e sorelle.

Lo scopo dei partecipanti che decidono di chiamare la trasmissione e farsi seguire nella clinica di Houston del dottor Nowzaradan, è quello di riuscire a perdere peso dopo aver seguito un piano di dimagrimento ed essere stati sottoposti all’intervento chirurgico di bypass gastrico.

Alcuni riescono nell’impresa di avere una forma fisica decente, mentre altri non hanno successo nel loro intento. In molti, di sicuro, si ricorderanno il percorso delle sorelle Amy e Tammy Slaton durante lo spin-offf del programma originale Vite al limite. È durante la loro esperienza che il Dr. Now è rimasto spiazzato dal cambiamento della seconda.

Sorelle al limite, il percorso di Tammy spiazza

Terminato il suo percorso all’interno del programma con la sorella Amy, Tammy ha continuato a mantenere un filo diretto con il pubblico che l’ha seguita. La donna ha mostrato tutti i suoi progressi su TikTok, dove è da sempre molto attiva. Oltre ad indossare un corto vestito rosso, i fan hanno notato il cambio del suo look: capelli corti e ondulati.

Tantissimi sono i commenti arrivati sotto al video, con molti utenti che hanno notato quanto stesse bene, elogiando gli sforzi della ragazza, che nei mesi precedenti ce l’aveva messa tutta per tornare in forma e riprendere in mano la sua vita. Alcuni utenti l’hanno incoraggiata a proseguire il suo cammino di perdita di peso.

Il successo e le soddisfazioni, per Tammy, sono arrivati dopo un periodo poco felice. La ragazza, come in molti ricorderanno, era stata portata in ospedale d’urgenza nel corso della sua partecipazione a Sorelle al limite, in quanto la perdita di peso le aveva causato dei problemi respiratori. Per fortuna, quel momento è stato superato nel migliore dei modi.

L’esperienza nel programma è servita a Tammy a non dare nulla per scontato e, oggi, è felice di vivere la sua vita come vuole – e non come gli altri si aspettano. Quello che è certo è che la donna può contare sul supporto e l’appoggio da parte dei fan.