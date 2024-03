Simona Ventura insieme alla sua mamma: impossibile non notare la somiglianza

Simona Ventura ha condiviso sui social una foto con sua mamma Anna in cui è evidente la somiglianza tra le due, ma soprattutto la loro bellezza.

Simona Ventura è stata una delle protagoniste della diciottesima edizione di Ballando con le stelle. Sul palco del talent show di Rai1 ha dimostrato, accompagnata dal suo maestro Samuel Peron, di avere grandi doti nella danza. Si è messa alla prova in esibizioni spettacolari che hanno lasciato il pubblico senza parole. Non a caso è riuscita ad arrivare all’ultima puntata, e addirittura in finalissima. Nel confronto, però, con Wanda Nara e Pasquale La Rocca, è arrivata seconda.

Nonostante la vittoria mancata, ha comunque raggiunto una posizione importante. Inoltre nel programma è stata ‘spiazzata’ da una bellissima sorpresa: il suo compagno Giovanni Terzi, durante una diretta, le ha chiesto di sposarlo, ufficializzando la proposta con un anello. Proprio con il giornalista si mostra spesso sui social. Ma sul suo canale personale non mancano altri scatti: in particolare, a catturare l’attenzione dei fan di recente, è stata la foto con sua mamma.

Simona Ventura, eccola con sua mamma: dallo scatto è evidente la somiglianza

L’esperienza a Ballando con le stelle e la conduzione a Citofonare Rai2, insieme a Paola Perego, hanno dato modo a Simona Ventura di farsi conoscere sotto nuovi aspetti. Il pubblico la segue dai tempi dei suoi esordi e non sorprende, quindi, che oggi sia particolarmente apprezzata sui social. Qualche giorno fa ha catturato l’attenzione dei follower, pubblicando una foto insieme alla sua dolce mamma, per farle gli auguri di buon compleanno.

Ha condiviso il post su Instagram. Nello scatto è abbracciata alla donna ed entrambe sfoggiano un abbigliamento dalla tonalità azzurra, ma soprattutto dai colori chiari. È evidente, osservando l’immagine, che abbiano una grande somiglianza: la conduttrice ha molti tratti in comune con sua madre, come il sorriso e lo sguardo.

Inoltre, anche la chioma è simile, anche se sfoggiano sfumature di un biondo di poco differenti. “Auguri mamma, sei l’energia della nostra vita, ma anche un pozzo di simpatia. Non passa telefonata che non mi regali un sorriso. Ti voglio/vogliamo bene”, ha scritto a corredo del post, che è stato accompagnato da centinaia di commenti.

Molti personaggi famosi, amici e colleghi della conduttrice, hanno fatto gli auguri a sua madre, ma anche tantissimi follower hanno avuto un pensiero per la signora Anna. Simona ha voluto dedicare un momento alla donna che l’ha messa al mondo e lo ha fatto in un giorno speciale per lei, con una dedica sincera e piena d’amore.