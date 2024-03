Simona Ventura devastata dal dolore: solo ora spunta tutta la verità tenuta nascosta per anni

La nota conduttrice Simona Ventura ha tenuto nascosta una verità dolorosa per diversi anni: ora è venuta a galla, ecco che cosa è successo.

Simona Ventura è una delle conduttrici televisive più apprezzate a livello nazionale. L’ex compagna di Stefano Bettarini si è sempre distinta grazie alla sua simpatia, che la caratterizza sin dagli inizi della carriera. Inoltre, la presenza scenica non le manca di certo. Ormai è quasi giunta alla soglia dei 60 anni di età, ma continua a mostrare una grande quantità di energia.

Ed è il dettaglio che maggiormente fa la differenza in qualunque ambito. Perché non bastano il talento ed un bel viso per emergere e costruire una carriera prestigiosa, serve anche una resistenza mentale fuori dal comune. Tenacia e grinta, altrimenti è facile soccombere. Ora, la showgirl di Bentivoglio è pronta a togliersi una grossa soddisfazione relativa alla sua sfera sentimentale.

Entrando più nello specifico, il prossimo 6 luglio Simona Ventura convolerà a nozze in quel di Rimini insieme alla sua dolce metà Giovanni Terzi, nel pieno del weekend della notte rosa. La conduttrice aveva anticipato la data qualche mese fa, dopo che il compagno e futuro marito le ha chiesto la mano nel corso di una puntata di Ballando con le stelle.

Come annunciato dalla presentatrice in un’intervista, ci sarà pure una festa pre-matrimoniale, col numero degli ospiti che si attesta intorno al migliaio. Ovviamente, non mancheranno parecchi volti noti della tv, inoltre la cerimonia sarà celebrata (con rito civile) fra le mura del Grand Hotel di Rimini. I due innamorati non vedono l’ora di dirsi sì, senza farsi condizionare più di tanto dai pensieri negativi.

Simona Ventura si racconta: il dramma che ha cambiato tutto

Classe ’65, la donna, dal canto suo, ha dovuto fare i conti con dei periodi molto duri, psicologicamente parlando. L’accoltellamento del figlio Niccolò, ad esempio, è stato a dir poco sconvolgente. Un episodio potenzialmente tragico, che per una mamma è sempre fortemente destabilizzante e non potrebbe essere altrimenti.

Simona Ventura, però, è andata oltre, cogliendo un chiaro messaggio lanciato da Dio. La conduttrice ritiene che in quel momento il signore le abbia mandato un segnale assai significativo, per spingerla a cambiare strada. La sua vita necessitava di una modifica radicale, un altro step di crescita di cui lei aveva assolutamente bisogno.

“Il fatto che mio figlio sia uscito vivo miracolosamente da quell’aggressione mi ha ridato voglia di fare, di mettermi in gioco“, ha spiegato Ventura a ‘F’. Da lì in poi, il suo rapporto con la religione e con la fede si è rafforzato in maniera notevole. E adesso, la conduttrice desidera godersi appieno la propria esistenza, ringraziando infinitamente Dio per ciò che le ha regalato.