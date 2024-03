Simona Tagli: “Abbiamo vissuto bellissimi momenti di complicità”, la rivelazione sconvolgente sul suo (famosissimo) amante

L’attuale concorrente del Grande Fratello si lascia andare sulla sua vita privata e parla della storia con l’amante famosissimo.

Simona Tagli è attualmente una concorrente del Grande Fratello. Dopo anni di assenza, la conduttrice e show girl televisiva ha deciso di ritornare sul piccolo schermo e mettersi in gioco nel reality di Alfonso Signorini. Simona è diventata famosa alla fine degli anni ’80, portando avanti la sua carriera fino ai primi 2000.

Nel suo bagaglio, sono tante le ospitate ma anche le apparizioni in programmi importanti. Parallelamente alla sua vita professionale, anche quella privata è stata molto chiacchierata. Tra le sue storie importanti spicca quella con Antonio Zequila, ma anche la relazione con un famosissimo Principe. Ecco cosa ha dichiarato proprio su quest’ultimo.

Simona Tagli racconta i momenti vissuti con il suo amante segreto

Simona è nata a Milano il 22 febbraio del 1964 e oggi ha 60 anni. La concorrente del Grande Fratello, da piccola, era appassionata di ballo e ha studiato danza classica alla Scala. Da lì, poi, ha iniziato a lavorare come modella prendendo parte a qualche spot pubblicitario. La grande occasione arriva con Popcorn, trasmissione molto famosa, seguita da Drive In, Domenica In – dove era una valletta – e Il grande gioco del mercante in Fiera.

Insomma, per anni si sono alternate una serie di occasioni che ha colto con grande entusiasmo e che l’hanno portata ad essere, senza dubbio, un’icona di sensualità. Come detto precedentemente, ora è una concorrente del Grande Fratello, ma come in molti ricorderanno la Tagli ha preso parte anche ad un altro reality, ossia l’Isola dei Famosi.

Per quanto invece riguarda la sua vita privata, Simona ha una figlia avuta dall’ex compagno Francesco Ambrosoli. Dopo di lui, è arrivato Antonio Zequila, con il quale ha convissuto sette anni. Ma una delle storie che ha fatto il giro del mondo e che ha riempito tutti i giornali di gossip è stata il suo flirt con il Principe Alberto di Monaco. I due, infatti, si sono conosciuti in una cena a Roma nel ’98.

La gieffina ha raccontato che insieme hanno vissuto momenti di molta complicità e oggi prova ancora tanto affetto per lui. Somiglia alla madre Grace e, alla domanda su cosa Alberto preferisse di lei, ha dichiarato: “La mia fisicità innanzitutto, poi anche altro”, senza nascondere che è stato un uomo passionale. Infine, ha concluso che se non ci fosse stata troppa distanza tra loro di sicuro non se lo sarebbe fatta scappare.