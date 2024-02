Sergio Berni eliminato a Uomini e Donne: la strana reazione dopo l’addio a Ida Platano

Sergio Berni dopo l’eliminazione a Uomini e Donne stranisce per la particolare reazione avuta: cosa nasconde?

Chi ha seguito Uomini e Donne nelle ultime settimane sa che per Ida Platano ci sono stati grandi cambiamenti. La tronista si è trovata di fronte a particolari avvenimenti che l’hanno costretta a prendere decisioni importanti. In particolar modo, dopo le tante segnalazioni, ha deciso di eliminare Mario Cusitore, anche se le anticipazioni ci fanno sapere che il corteggiatore è ritornato facendole una sorpresa in studio.

Ebbene, proprio il ritorno dello speaker ha fatto ingelosire Sergio Berni, che più di una volta aveva riferito alla Platano di essere infastidito dalla presenza del giovane. Nel dettaglio, a turbare il tatuatore romano è stato il modo in cui la tronista gli è corsa dietro e, dopo averlo perdonato per la seconda volta, ha deciso di abbandonare il programma.

Sergio Berni non convince dopo l’eliminazione da UeD: lo strano post pubblicato

Sergio Berni, dopo il ritorno di Mario Cusitore a UeD, ha scelto di lasciare la trasmissione. Le anticipazioni ci fanno sapere che anche Ida si è detta d’accordo con la sua decisone, tanto è vero che non ha mosso un dito per fermarlo.

Fin dall’inizio, Sergio è sembrato davvero interessato alla tronista e tra i due c’è stato anche un forte avvicinamento. Nelle ultime puntate però qualcosa è andato scemando, mentre l’uomo lamentava il troppo correre dietro di Ida nei confronti di Mario, la Platano invece non appoggiava il modo in cui reagisse il suo corteggiatore. Per Ida, Sergio sapeva benissimo in che programma era e conosceva le dinamiche.

Intanto, nelle ultime ore non è passato inosservato un particolare. Berni appena tornato a casa ha pubblicato uno strano post sul suo account social. Seduto sul suo divano di casa, si è detto felice del suo addio. A corredo dell’immagine, la scritta “The end” con tanto di cuoricini rossi.

Qualcuno ha pensato che ad aspettarlo ci fosse una donna, ma l’unica nella sua vita è sua figlia. Fin dal suo ingresso a Uomini e Donne, il tatuatore ha parlato spesso della sua bambina, avuta dalla precedente relazione. Dal suo account spuntano tantissime foto dei due assieme, si vede benissimo che il ragazzo è presente nella vita della sua piccola, accompagnandola ovunque.