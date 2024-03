Serale Amici 2024, quando saranno assegnate le ultime maglie? Svelata la data dell’ultima registrazione

Il serale di Amici 2024 si avvicina e i professori stanno assegnando le ultime maglie oro per accedere alla fase finale del programma.

Il serale di Amici 2024 è la parte finale del programma, quella in cui verrà incoronato il vincitore di questa edizione della famosa scuola di talenti che va in onda su Canale 5. Nelle ultime puntate del pomeridiano, trasmesse di domenica a partire dalle 14, i professori hanno iniziato ad assegnare le maglie oro per l’accesso al serale ad alcuni dei propri allievi.

Così, attualmente, ci sono già dei cantanti e ballerini riusciti ad arrivare alla fase finale. Mancano ormai pochissime puntate per continuare ad assegnare l’ambita maglietta. Da un tweet è emersa infatti la data dell’ultima registrazione.

Quando ci sarà l’ultima registrazione di Amici 2024

Il serale di Amici 2024 è alle porte, manca davvero pochissimo e verrà completata la rosa dei cantanti e dei ballerini che accederanno alla fase finale del programma, quella più importante. I talenti che hanno già ottenuto la maglia oro sono ormai 8. Si tratta di Dustin, ballerino di Alessandra Celentano, che l’ha ricevuta nella puntata trasmessa il 4 febbraio. La seconda allieva è Gaia, ballerina di Raimondo Todaro che ha ricevuto la sua maglia pur essendo infortunata.

Il suo prof non ha avuto dubbi, la ragazza merita assolutamente un posto alla fase finale. Un’altra ballerina al serale è Marisol, allieva della Celentano. Si passa poi ai cantanti: il primo ad aver ottenuto un posto al serale è stato Holden, allievo di Rudy Zerbi. Il prof non ha mai avuto dubbi sul talento del giovane, così gli ha assegnato il “pass” per la fase finale. Un’altra cantante premiata dalla sua prof è stata Martina.

Anna Pettinelli le ha consegnato la maglia oro nella puntata andata in onda il 18 febbraio, dichiarando “Non c’è una volta che non ti ho sentito cantare che non mi pervadesse un brivido”. Altri due cantanti che hanno raggiunto la fase finale di Amici 2024 sono Petit, allievo di Rudy Zerbi, e Mida, allievo di Lorella Cuccarini. Infine, si è meritata la sua maglia oro anche la ballerina Lucia, premiata da Emanuel Lo, che ha affermato “Ha un movimento perfetto per l’epoca in cui siamo”.

Ci sono ancora diversi allievi in corsa per il serale, ma il tempo stringe: da un tweet sono emerse le date della penultima e dell’ultima registrazione. In particolare, la penultima è stata giovedì 29 febbraio, mentre l’ultima registrazione avverrà martedì 5 marzo. In queste, è presumibile che verranno consegnate le restanti maglie oro ad altri cantanti e ballerini.