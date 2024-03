Selvaggia Roma, la confessione dolorosa della showgirl: “Porto avanti tanta tristezza”

La confessione di Selvaggia Roma ha commosso i fan. “Porto avanti la tristezza” ha detto la celebre showgirl, ecco le sue parole.

Quello di Selvaggia Roma è uno dei volti più celebri del momento. L’artista romana vanta all’attivo una carriera incredibile nel mondo dello spettacolo, ma è sui social che dà il meglio di sé.

La grande fama, per la bella Selvaggia, è arrivata ormai qualche anno fa, quando è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo. Era il 2017 quando ha preso parte a Temptation Island, il rinomato reality dei sentimenti di Canale 5. Qui, l’artista romana ha partecipato insieme all’ormai ex fidanzato Francesco Chiofalo, con il quale aveva una relazione da parecchi anni.

Entrati come fidanzati, i due sono usciti da single dal programma, mettendo definitivamente fine alla loro storia d’amore. Negli anni, Selvaggia ha visto il suo successo aumentare sempre di più, soprattutto grazie ai social, dove la Roma lavora come influencer a tutti gli effetti, collaborando con i grandi brand del momento. Eppure, dietro a tanto successo, si cela un dolore che Selvaggia fa fatica a superare. Ma di che cosa si tratta?

Selvaggia Roma, la confessione arriva dopo anni

Nel corso del tempo Selvaggia Roma è diventata una vera celebrità sui social. Qui, la bella romana ama interagire con i tantissimi fan che la seguono, con i quali condivide non solo foto ma anche video che la vedono protagonista. Proprio a loro Selvaggia si racconta, rivelando anche gli aspetti più bui della sua vita e del suo passato. Sono stati i follower più attenti a notare le parole della Roma, che non sono di certo passate inosservate.

Secondo quanto riportato da ilsussidiario.net, la bella Selvaggia è tornata a parlare del difficile rapporto con il padre. La showgirl non ha mai fatto mistero della tensione che c’è tra lei e il genitore che, come raccontato a Il Giornale, l’ha abbandonata quando era solo un’adolescente. La Roma ha rivelato di non aver superato del tutto l’abbandono dell’uomo. Ma non solo.

Selvaggia ha affermato di averlo perdonato in cuor suo, in virtù del forte sentimento che prova nei suoi riguardi. “Devo ammettere che mi porto avanti la tristezza“, ha confessato la showgirl alla nota testata digitale. Nonostante il passato difficile, però, la Roma ha spiegato di non provare rabbia nei confronti del padre. Oggi la showgirl è serena al fianco del fidanzato Luca Teti, noto calciatore di qualche anno più piccolo di lei.