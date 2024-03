Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: spunta solo ora la verità sull’eredità (è finita in mano proprio a loro)

L’eredità di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello ha sempre destato molta curiosità: ma ecco a chi sono finiti tutti i loro guadagni.

Una vita fatta di successi, che ha permesso alla coppia di raggiungere traguardi ambiziosi. Ma con la loro morte l’eredità è spettata a loro, e questo ha scatenato non poche polemiche: ecco tutta la verità.

La coppia composta da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello ha sempre attirato l’attenzione del pubblico. Sono molti, infatti, a domandarsi a chi fosse andata la loro preziosa eredità. Dopo la morte dei due, che hanno segnato la storia della televisione italiana, si è aperta un’accesa polemica al riguardo. Ecco tutta la verità su quello che è accaduto.

Chi ha ereditato il patrimonio di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini?

La coppia delle televisione italiana ha fatto la storia dello spettacolo e mai dimenticheremo gli sketch di Casa Vianello. Ma quello che ha destato molta curiosità dopo la morte di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini è stata la loro eredità. I due, che si sono sposati nel 1962, non hanno avuto figli naturali. Hanno preso, però, in adozione una coppia di coniugi filippini, i Magsino, che sono arrivati come domestici nel 1990 nella loro dimora di Milano.

Nel 2010 i due attori sono morti: a pochi mesi di distanza se ne è andato prima Raimondo e poi la Mondaini. Se la loro eredità artistica l’hanno lasciata a tutti, quella economica è andata a finire nelle mani della coppia di domestici. Ad ereditare il patrimonio di Sandra e Raimondo sono stati i coniugi Edgar e Rosalie Magsino, i quali per circa 20 anni hanno prestato servizio presso casa Vianello e hanno avuto due figli, John Mark e Raimond, molto legati ai due attori.

I bambini sono cresciuti praticamente nell’abitazione dei due attori, che chiamavano loro zii. Di fatto, Sandra e Raimondo hanno sempre trattato loro come dei figli. Fin da subito, il legame tra loro è sempre stato molto forte, tanto che i fratelli hanno ereditato tutto insieme ai genitori. I due ragazzini hanno deciso di seguire strade diverse dal settore dello spettacolo: hanno iniziato a sviluppare la loro vita professionale fuori dal mondo della tv. John Mark si era iscritto a Economia, ma poi ha abbandonato gli studi per dedicarsi al network marketing.

Raimond, invece, dopo aver concluso il liceo, ha aperto una società immobiliare. I quattro hanno ereditato anche l’attico a Segrate, appena fuori Milano, di Sandra e Raimondo. Proprio lì hanno vissuto per oltre 20 anni accanto alla coppia. Nel corso del tempo ci sono state molte polemiche sulla loro eredità, ma nulla di illegale. A quanto pare, Edgar e Rosalie hanno anche espresso il sogno di Sandra di creare e finanziare alcune Onlus, che hanno visto luce proprio nelle Filippine per aiutare le persone in difficoltà.