Samuele, sorpresa in diretta per Ida Platano: il figlio della tronista di Uomini e Donne emoziona

Dietro al personaggio televisivo, si nasconde una mamma dedita al suo piccolo Samuele: il figlio di Ida Platano decide di farle una sorpresa.

Ida Platano non si è mai nascosta. Ha deciso, sin dal suo debutto nel programma condotto da Maria De Filippi, di mostrare ogni carta a sua disposizione senza remore. Pretende, in onore di questo, la medesima sincerità e trasparenza da parte dei corteggiatori e dei cavalieri che sono giunti da ogni dove per conquistare il suo difficile cuore. Il suo carattere – esigente, impulsivo, talvolta (eccessivamente) testardo – ha convinto molti degli uomini che ha frequentato a fare un passo indietro, nella consapevolezza di non poter soddisfare completamente le esigenze della famosa dama bresciana.

I telespettatori di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente la burrascosa love story con Riccardo Guarnieri. Inizialmente il pubblico percepì le loro incomprensioni come frutto della mancanza di interesse da parte del cavaliere pugliese. Dopodiché, edizione dopo edizione, i fan del dating show scoprirono il tallone d’Achille di Ida Platano: la sua innata e talvolta ingestibile pesantezza.

Ed ecco dunque che il dubbio in merito alle reali motivazioni dietro la rottura con Guarnieri invasero le piattaforme web, producendo un cambio di rotta di molti utenti. Il medesimo modus operandi, oltre a manifestarsi nella storia d’amore con Alessandro Vicinanza, si sta presentando anche durante il suo percorso sul trono.

Ida Platano, suo figlio Samuele le dedica delle dolci parole

La dama bresciana sembra intransigente con tutti gli uomini con i quali è entrata in contatto. Eppure, esiste qualcuno che invece gode del suo amore incondizionato, del suo affetto e soprattutto della sua comprensione: il piccolo Samuele. Il figlio di Ida Platano, poco meno che adolescente, ha voluto dedicare delle dolci parole alla sua mamma. Silvia Toffanin, la quale ha ospitato la tronista e Gemma Galgani negli studi di Verissimo, ha letto il pensiero scritto dal ragazzino. Ida è scoppiata a piangere per la commozione.

“La mia mamma è tante cose – recita la dedica – È l’alba quando mi sveglio al mattino, è la luce quando torno da scuola, è il tramonto quando vado a dormire”. E continua: “Non c’è una parola così bella e grande per poter descrivere la mia mamma, perché lei è tutto: il mio mondo, la mia felicità, la mia serenità […] Grazie mamma, grazie di esserci ogni giorno”. Ida Platano non ha trattenuto le lacrime ed ha ringraziato pubblicamente il suo piccolo grande uomo.

Samuele sta crescendo e, come ogni bambino, anche lui comincia ad immaginare il suo futuro. La tronista ha raccontato che, al momento, sembra che il figlio desideri seguire le sue orme, diventando dunque un parrucchiere. Il suo augurio è che il piccolo goda di un’esistenza meno pesante della sua.