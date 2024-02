Samantha De Grenet, a 53 anni è ancora la più bella: la foto in bikini è virale, fisico mozzafiato

In costume Samantha De Grenet sfoggia un corpo pazzesco e manda il web completamente in tilt, con la sua favolosa bellezza ha steso praticamente tutti.

La sua bellezza è davvero intramontabile e riesce ad ammaliare sempre tutti coloro che la seguono e la amano, Samantha De Grenet è proprio uno schianto. I suoi affezionati e tantissimi fan non perdono mai occasione per farle notare quanto sia meravigliosa e super sensuale, di fronte al suo irresistibile fascino e al suo corpo da sogno vanno ogni volta fuori di testa.

Da molti anni è nota nel mondo dello spettacolo e della televisione, nel corso della sua carriera l’abbiamo vista in numerosi programmi nei panni di conduttrice e showgirl. Grazie alla sua favolosa bellezza e alle sue fantastiche forme, in passato ha lavorato anche come modella. Oggi, all’età di 53 anni, è ancora una delle donne più belle dello show business. Di certo non ha nulla da invidiare alle sue più giovani colleghe, infatti con il suo corpo statuario e la sua sensualità conquista sempre tutti.

Non solo sul piccolo schermo, Samantha De Grenet è molto apprezzata anche sui social, dove condivide spesso la sua quotidianità con coloro che la seguono e la amano. Oggi sul suo profilo Instagram conta 561mila follower e tutte le volte che si mostra infiamma il web, specie quando appare in versione seducente e provocante.

Bikini minuscolo e corpo fantastico, Samantha De Grenet fa impazzire i fan

Di recente la splendida conduttrice e showgirl si è concessa qualche giorno di vacanza e relax alle Maldive, per staccare un po’ la spina e tornare più carica che mai. Ai suoi seguaci ha fatto sapere di non aver utilizzato molto il telefono per godersi pienamente i momenti di riposo, però ha scattato qualche foto per mostrare loro il suo angolo di paradiso.

Il mare è meraviglioso, ma gli occhi dei suoi tantissimi fan sono tutti puntati su di lei. La foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram infatti la ritrae in bikini ed è bella da svenire. Il tempo per lei sembra essersi fermato, questo non scalfisce affatto né la sua favolosa bellezza né la sua sensualità da vendere.

Il costume che indossa è striminzito e mette in risalto le sue fantastiche forme. Mentre esce dall’acqua si fa ammirare in tutto il suo splendore lasciando tutti a bocca aperta. Di fronte al suo fisico mozzafiato e alla sua incantevole bellezza i suoi tantissimi fan non hanno capito più nulla, Samantha De Grenet anche questa volta ha steso i follower.