Rebecca Staffelli, finalmente il lieto annuncio: il video che ha emozionato tutti

Rebecca Staffelli ha condiviso un lieto annuncio che ha emozionato proprio tutti: ecco di cosa si tratta e i dettagli della vicenda.

Una delle giovani donne che sta dimostrando il suo talento e si sta facendo conoscere per la sua determinazione, bellezza disarmante e professionalità è l’inviata web del famoso reality più spiato d’Italia, il Grande Fratello: stiamo parlando proprio di lei, Rebecca Staffelli. In molti sapranno che la ragazza è figlia del noto inviato dei tapiri d’oro Valerio Staffelli. La ragazza, recentemente, ha pubblicato un video che ha emozionato proprio tutti. Ecco di cosa si tratta.

Giovane, bella e determinata, sin da bambina ha sempre avuto la passione e il desiderio di entrare nel mondo dello spettacolo, sulle orme di suo padre, che è famoso per il tg satirico di Striscia la notizia. La ragazza, classe 1998, ha cominciato a lavorare presso l’emittente di Radio105 e pian piano si è fatta conoscere per il suo talento alla conduzione grazie alla sostituzione voluta da Pier Silvio Berlusconi nel Grande Fratello accanto a Cesara Buonamici ed Alfonso Signorini.

Circa la vita sentimentale, Rebecca è legata da diverso tempo al suo fidanzato, sempre presente per lei, Alessandro Basile. La coppia, in occasione del suo anniversario, ha pubblicato uno scatto molto emozionante e una dedica incredibile: “5 anni oggi e quello che mi sento di dire è che l’amore in generale è impegno, sacrificio, visione, condivisione. Non è una cosa facile, non è una cosa che trovi dietro l’angolo, ma è una cosa che devi costruire ogni giorno come abbiamo fatto noi. Bisogna dare, darsi. Il resto sono favole”.

Rebecca Staffelli, il lieto annuncio che emoziona tutti: ecco di che cosa si tratta

Nonostante l’amore sia fondamentale nella vita di tutti i giorni, Rebecca Staffelli ha voluto condividere con i suoi fan un momento davvero bellissimo accompagnato da un annuncio incredibile. Si tratta della proposta di matrimonio che la giovane avrebbe fatto al suo fidanzato.

Nel video pubblicato sui social, Rebecca ha scritto: “HE SAID YES!!! – per poi aggiungere – 3 anni dopo il mio ‘si’…ora toccava a me”.

Avrebbe portato il suo fidanzato in un posto speciale e si sarebbe inginocchiata per fare la dolce proposta, a cui Alessandro ha immediatamente risposto sì. La coppia, molto affiatata è pronta con grande emozione a compiere il grande passo emozionando i fan che hanno invaso entrambi di commenti positivi.