Qui sposi novelli: oggi stanno insieme da 57 anni e sono ancora sulla cresta dell’onda

Chi sono gli sposi nella foto? Qui erano giovanissimi, ma oggi formano una delle coppie più longeve e amate dello show business.

La loro è una delle coppie più apprezzate nel mondo dello spettacolo italiano e non solo. Nel corso degli anni, i loro nomi sono diventati tra i più amati in assoluto, complice il loro talento, ma anche la simpatia che li contraddistingue.

A diventare famosissima è stata soprattutto lei, affermatasi nel tempo come una delle maggiori interpreti della musica italiana. Grazie alla sua voce inconfondibile, l’artista ha dato vita a brani amatissimi che sono entrati nella storia – sia per i testi, sia per le musiche che hanno fatto innamorare intere generazioni.

Negli anni, la nota cantante si è resa una vera e propria star per merito dei suoi tanti successi e delle diverse incursioni nel mondo dello spettacolo. Amatissima anche sul web, proprio qui è apparsa la foto dal passato che ha incuriosito il popolo dei social. Ma di chi si tratta?

Chi è la coppia di sposi nella foto?

Emiliana doc, classe 1943, l’artista nella foto è proprio lei: Orietta Berti. Nello scatto la cantante, conosciuta come “l’usignolo di Cavriago” per la sua voce soave, è insieme al marito Osvaldo Paterlini, con il quale è sposata da oltre 50 anni. I due sono convolati a nozze nel 1967 e, nel corso del tempo, hanno messo in piedi una splendida famiglia composta dai due figli Omar (1975) e Otis (1980).

Come già accennato, la foto ritrae la Berti accanto al marito nel giorno delle loro nozze. All’epoca, i due erano giovanissimi e molto innamorati e, nonostante il passare degli anni, il loro sentimento non è assolutamente cambiato. Anzi, ancora oggi la coppia appare super affiatata, con la celebre Orietta che continua a sfornare successi e Osvaldo che la segue in ogni avventura.

La foto dal passato è apparsa sul profilo Instagram ufficiale della Berti, uno tra i più seguiti in assoluto. Qui la nota cantante ama interagire con i tantissimi fan che la supportano e con i quali condivide non solo foto ma anche video che la vedono protagonista. Amatissima sul palco e sul web, all’età di 80 anni Orietta si conferma una star a tutti gli effetti. Il merito è anche dei suoi brani, tra cui è impossibile non ricordare gli storici Fin che la barca va, Io, tu e le rose, ma anche i più recenti Mille, Luna piena, La discoteca italiana e tanti altri ancora.