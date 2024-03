Qui era un dolcissimo bambino, oggi è tra gli attori più amati: lo riconoscete?

Nello scatto qui in basso è un bambino molto dolce, oggi invece è tra gli attori italiani più amati dal pubblico: avete capito di chi si tratta?

Tanti sono gli attori e le attrici che negli anni si sono fatti notare dal grande pubblico. Uno di loro è sulla cresta dell’onda da circa due decenni, riuscendo sempre a confermarsi tra i più amati.

Il bambino nello scatto è uno degli attori del momento, capaci di attaccare davanti lo schermo della TV milioni di persone. Oltre alle fiction, l’interprete è stato protagonista di numerosi film cinematografici che hanno confermato il suo talento nella recitazione.

Eppure, il suo percorso nel mondo dello spettacolo non è partito come attore, bensì come concorrente del Grande Fratello, riuscendo così ad inserirsi nel settore della recitazione. Vedendo la foto è impossibile non riconoscere di chi si tratta, visto che i suoi occhi sono rimasti gli stessi.

Il bambino nella foto oggi è un attore famosissimo: chi è?

Prima di svelare il nome dell’attore è bene dare qualche indizio in più. Abbiamo detto che è stato un concorrente del GF, dove si è distinto per il suo carisma, tanto che il pubblico lo ha premiato portandolo in finale. Una volta uscito dal reality show, ha iniziato subito a lavorare nel settore cinematografico. Tra i suoi crediti ci sono la fiction Carabinieri e il film Saturno Contro, proprio quest’ultima pellicola lo ha lanciato definitivamente.

Stiamo parlando proprio di Luca Argentero, uno degli attori italiani del momento, grazie soprattutto alla serie Doc – Nelle tue mani, arrivata alla sua terza stagione, confermandosi una delle produzioni più di successo in casa Rai.

In attesa di rivederlo in TV o al cinema, il pubblico continua a seguirlo sui social, dove condivide i diversi momenti della sua vita sul set. Gli scatti durante le riprese non mancano mai, soprattutto insieme ad alcuni amici e colleghi, come Pierpaolo Spollon e Giovanni Scifoni, con i quali ha legato particolarmente.

I fan, però, conoscono bene anche la vita privata di Luca Argentero, visto che da molti anni fa coppia fissa con la collega Cristina Marino, insieme alla quale è convolato a nozze nel 2021 a Città della Pieve ed è diventato padre due volte di Nina Speranza e Noè Roberto, nati rispettivamente nel 2020 e nel 2023.