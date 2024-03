Perché Malgioglio porta sempre il ciuffo bianco? Dietro c’è una storia bellissima: “Il merito è di…”

Sapete perché Cristiano Malgioglio porta sempre il ciuffo biondo? Finalmente il mistero è stato svelato: dietro il motivo si nasconde una storia meravigliosa.

Una carriera di tutto rispetto quella di Cristiano Malgioglio, il quale ancora oggi – a distanza di tanti anni – continua a stupire. Un’artista senza tempo, che anche con la propria ironia è riuscito a farsi amare anche dai più giovani.

In una recente intervista, il cantautore ha svelato come è nato il suo leggendario ciuffo bianco, ormai da tempo elemento portante del suo look. Il cantante e compositore ha stupito tutti, perché non è stata affatto una sua scelta. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

Cristiano Malgioglio svela la storia dietro il suo famoso ciuffo bianco

Cosa si nasconde dietro il ciuffo bianco di Cristiano Malgioglio? Ebbene, a raccontare come è nato il suo iconico look è stato lo stesso cantante in una recente intervista a Gente. L’artista ha spiegato che tutto è cominciato con un errore di tinta che all’inizio lo ha fatto disperare. Cristiano voleva fare la parte più avanti più scura, ma ha sbagliato tinta e ha messo un decolorante. Quando si è risciacquato, gli è venuto un colpo e si è messo ad urlare.

Tutto ormai gli sembrava perso, ma una sua cara amica gli fece cambiare idea. Parliamo di Sofia Loren, la quale gli disse di restare così e di lanciare un nuovo look. L’attrice gli assicurò che sarebbe stata la sua fortuna. E alla fine così è stato, dato che ancora oggi Cristiano è amatissimo sia dalle vecchie che dalle nuove generazioni.

Non solo per la musica: negli ultimi anni lo abbiamo visto in diversi programmi televisivi. Ha preso parte al Grande Fratello nel 2018 diventando il vero protagonista del reality. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di giudice ad Amici e al Tale e quale Show. Un personaggio, insomma, che sa farsi amare e che sa come far divertire il pubblico. Nonostante la sua ironia, l’artista ha sofferto tantissimo. Il dramma più difficile che ha vissuto è stata la morte della mamma, donna a cui era legatissimo.

Dopo l’addio a quest0ultima, ha pensato di mollare tutto e andare a vivere in India. Ha poi aggiunto che quando è morto il padre, invece, c’era un suo pezzo che stava andando benissimo e lui era ospite in un programma di Fiorello. La sorella gli disse di tornare immediatamente, perché da lì a poco il genitore sarebbe potuto andare via.