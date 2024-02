Pechino Express 2024, il concorrente più atteso diventa papà: il video della prima ecografia

L’avventura sulla Rotta del Dragone partirà a breve, ma l’emozione più grande è stata un’altra. Il post pubblicato sui social è da brivido.

“Se c’è un momento unico, è questo: la prima volta che abbiamo sentito il tuo cuoricino battere veloce, lo spettacolo più bello mai sentito, la nostra nuova hit preferita”, scrive la moglie Chiara su Instagram pubblicando il video della prima ecografia. Al settimo cielo anche il (futuro) papà che sta attraversando un momento particolarmente fortunato, visto che a breve sarà in tv tra i concorrenti dell’undicesima edizione di Pechino Express insieme al fratello più piccolo, Massimiliano.

Quest’ultimo ha 36 anni, mentre l’altro ne ha 38 ed è tra i volti più amati del piccolo schermo. L’avventura sulla Rotta del Dragone ha portato le 8 coppie ad attraversare paesaggi incredibili, tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Al timone non poteva mancare Costantino della Gherardesca, che per l’occasione sarà affiancato da Fru dei The Jackal, finalista nel 2022 insieme alla collega Aurora Leone – la loro squadra era quella degli Sciacalli. Insomma, le emozioni non stanno mancando di certo.

Non solo Pechino Express, presto diventerà papà: l’annuncio del concorrente attesissimo

Manca pochissimo. Il 7 marzo i telespettatori potranno finalmente salutare i protagonisti della decima edizione di Pechino Express. Tra questi ci saranno: Fabio Caressa con la figlia Eleonora; Paolo Cevoli con la moglie Elisabetta Garuffi; Nancy Brilli insieme al collega Pierluigi Iorio; Artem e Antonio Orefice direttamente da Mare Fuori; Maddalena Crovaglia e Barbara Petrillo; l’ex Grande Fratello Antonella Fiordelisi e la modella Estefania Bernal e il pasticciere Damiano Carrara insieme al fratello Massimiliano.

La star di BakeOff Italia si è buttata a capofitto nell’avventura, con grande entusiasmo ha detto ‘sì’ ed è partito per la Rotta del Dragone. Ma le emozioni per lo chef non sono finite qui, perché da poco ha scoperto che diventerà presto papà.

A svelarlo ai follower è la moglie Chiara attraverso un post pubblicato su Instagram, sul suo profilo ha condiviso il video della prima ecografia: “L’emozione prende il sopravvento, toglie il respiro lasciando spazio ai nostri occhi lucidi: è la certezza che io e papà abbiamo fatto la cosa più bella e magica del mondo! Ti aspettiamo”.