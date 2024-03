Pechino Express 2024, Artem di Mare Fuori in lacrime: struggente incontro – Video

Artem ha commosso i telespettatori di Pechino Express 2024. Le sue lacrime, arrivate dopo un racconto particolarmente sentito, hanno sorpreso chi stava guardando la trasmissione in diretta sulle reti Rai.

Siamo abituati a vedere Artem nei panni di Pino ‘o pazzo, uno dei grandi protagonisti di Mare Fuori, la serie televisiva più seguita degli ultimi anni, trasmessa dalla Rai. Artem interpreta un ragazzo difficile, proveniente da un passato burrascoso, ma voglioso di cambiare. Dopo tante peripezie e altrettanti errori, il suo personaggio riesce a trovare la strada giusta verso l’onestà e molti telespettatori sono rimasti sorpresi guardando la trasformazione di Pino.

Nella vita di tutti i giorni, Artem è un ragazzo nato in un villaggio ucraino piuttosto povero, ha avuto problemi familiari e, per questo motivo, è stato cresciuto dai nonni. È arrivato in Italia, per la precisione ad Afragola, in provincia di Napoli, quando era ancora molto piccolo. Per sua stessa ammissione, la fede gli ha salvato la vita e oggi è un uomo in grado di commuovere tutti attraverso un’intervista. È successo anche a Pechino Express, le sue parole sono state davvero molto toccanti. Ecco cosa ha detto.

Pechino Express, Artem in lacrime davanti alle telecamere

Artem Tkachuk è in coppia con Antonio Orefice a Pechino Express. I due attori partenopei si sono conosciuti sul set di Mare Fuori alcuni anni fa e sono diventati molto amici, a tal punto da partecipare a questa grande avventura insieme. Nel corso del loro viaggio, sono arrivati in un posto nel quale hanno notato tanta povertà, soprattutto tra i giovani. Intervistato dalla troupe del programma, Artem ha parlato proprio della giornata vissuta con questi ragazzi.

L’interprete di Pino in Mare Fuori ha spiegato di essersi immedesimato in loro, proprio perché anche lui viene da un piccolo villaggio dell’Ucraina. Artem ha spiegato di aver fatto un viaggio nel tempo, quando era soltanto un bambino e non sapeva nulla di cosa gli sarebbe successo con il passare degli anni. Il giovane attore, ormai naturalizzato napoletano, ha detto di aver trovato il suo percorso e di aver rivisto negli occhi dei bambini che ha incontrato dei piccoli Artem.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pechino Express (@pechinoexpress)

Durante l’intervista, è scoppiato a piangere, facendo commuovere anche il suo compagno di viaggio, Antonio Orefice. I due sono in gara a Pechino Express 2024 e, secondo le previsioni della vigilia, sono tra i favoriti per la vittoria finale. Per capire se vinceranno veramente sarà necessario restare attaccati alla televisione ancora per qualche settimana, perché il programma è appena iniziato.