Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, difficoltà e momenti di crisi: la confessione agghiacciante della coppia

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, in passato, hanno vissuto un’esperienza davvero dolorosa. Di recente, ne hanno discusso in un’intervista.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono conosciuti durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Hanno deciso di intraprendere una relazione che, a distanza di anni, sta continuando ad andare a gonfie vele. Alfonso Signorini ha anche battezzato il piccolo Gabriele. Sono molto attivi sui social network e, spesso, condividono con i fan scene di vita quotidiana.

In una recente intervista, però, hanno deciso di affrontare un argomento davvero doloroso. Per loro, non è stato affatto facile parlarne. Si erano mostrati felici e sorridenti, ma la realtà era completamente diversa. Nonostante tutto, da tale evento, hanno provato a trarre i migliori insegnamenti possibili.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia condividono il loro dolore: “Stavamo piangendo”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia possono contare su un numero di follower non indifferente. I fan vogliono sapere tutto e non fanno altro che commentare le loro pagine social. Nella maggior parte delle foto e dei video, cercano di mostrarsi positivi e felici. Purtroppo, sono stati costretti a vivere anche un momento molto difficile. Hanno deciso di parlarne in un’intervista per il settimanale Chi. Ad oggi, sono una famiglia e unita, ma hanno rischiato di cadere in una profonda crisi.

La tragica notizia è arrivata proprio l’8 febbraio, il giorno del loro anniversario. Le persone non facevano altro che complimentarsi con loro, ma i diretti interessati stavano provando un dolore immenso. La gravidanza della donna, infatti, si era interrotta: “Era il nostro anniversario, noi festeggiavamo un anno insieme: quel giorno, era l’8 febbraio, mentre tutti ci mandavano messaggi di auguri, noi scoprivamo che quel bambino non sarebbe mai nato“.

In quella circostanza, hanno cercato di comportarsi normalmente. Sui loro profili di Instagram, infatti, erano comparsi foto e video che li ritraevano sorridenti. In realtà, stavano soffrendo immensamente: “Abbiamo anche postato una foto e un video per i fan dove eravamo sorridenti, perché i fan se lo aspettavano: l’abbiamo fatto anche se mezz’ora prima stavamo piangendo“.

Tre mesi dopo, Clizia è rimasta di nuovo incinta. Per fortuna, questa volta, tutto è andato per il meglio. Nove mesi più tardi, infatti, la coppia ha potuto abbracciare il piccolo Gabriele. Questa esperienza ha permesso ad entrambi di crescere e di fortificarsi: “Sono esperienze di vita, cose che purtroppo accadono. Soprattutto, si affrontano. Alla fine quell’evento ci ha unito ancora di più e dopo tre mesi è arrivato Gabri“.