Paola Barale, il retroscena nascosto sulla sua vita: la confessione terribile della showgirl (c’entrano i suoi genitori)

Paola Barale si lascia sfuggire una terribile rivelazione, raccontando un retroscena nascosto della sua vita: c’entrano anche i suoi genitori, ecco cosa ha detto la showgirl.

Con la sua spettacolare bellezza e il suo fascino irresistibile non è mai passata inosservata, Paola Barale infatti conquista tutti ogni volta che si mostra ed è pazzesca con qualsiasi look. La nota conduttrice, attrice e showgirl, parlando della sua vita, ha raccontato un inedito retroscena e le sue parole hanno spiazzato tutti: c’entrano anche i suoi genitori.

In più occasioni, la splendida conduttrice parlando della sua famiglia ha detto di avere un legame davvero speciale con suo padre e sua madre, sono sempre stati molto uniti. Naturalmente non sono mancati nemmeno i battibecchi, in particolare quando era molto giovane. Lei stessa ha raccontato che i familiari la reputavano una ‘ragazza ribelle’ ed è per questo motivo che non volevano comprarle il motorino.

A detta sua, però, era solo un po’ vivace e alla fine la moto l’ha comprata da sé. A proposito della sua famiglia, inoltre, Paola Barale ha rivelato che le ha trasmesso i valori in cui crede di più, cioè trasparenza e lealtà. Ha ammesso che qualche volta ha trasgredito nella sua vita e che il padre ancora oggi a volte la sgrida come se fosse ancora una ragazzina.

Paola Barale e il retroscena inedito della sua vita, cosa ha detto la conduttrice sui suoi genitori

Ai suoi genitori la splendida showgirl è sempre stata davvero legata, grazie a loro e ai valori che le hanno trasmesso è diventata la persona che è. Per cercare di realizzare i suoi sogni, lei andò via di casa quando era giovanissima, una scelta che all’inizio non rese la sua famiglia felice. Col tempo però l’hanno capita.

In una passata intervista, Paola Barale ha fatto sapere che aveva bisogno di esperienze diverse e per questo è scappata, altrimenti sarebbe rimasta sempre lì, nel luogo in cui è nata e cresciuta. A detta sua avrebbe potuto iniziare ad insegnare ginnastica ma la sua indole era un’altra.

La conduttrice ha poi svelato un retroscena nascosto della sua vita, cioè la delusione provata quado è andata via di casa. Ha raccontato che i suoi genitori stanno insieme da sessant’anni e lei non li ha mai visti litigare, per poi aggiungere: “Per me l’amore era quello, ma quando sono andata a vivere via da Fossano ho conosciuto una realtà diversa“. A detta sua, non c’erano quella sicurezza e quella serenità nelle quali era cresciuta e che avrebbe voluto per suo figlio.