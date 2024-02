Nicole Murgia confessa i suoi problemi quotidiani con il figlio: “Quasi ogni mattina…”

Che cosa è successo a Nicole Murgia e a suo figlio? La celebre attrice ha deciso di confessare tutto sui social.

Tra i volti più amati della televisione italiana c’è senza dubbio anche il suo: quello di Nicole Murgia. L’attrice romana vanta all’attivo una carriera unica nel suo genere, ricca di tantissimi successi che hanno contribuito a renderla un’icona a livello nazionale.

Diventata famosissima quando era ancora molto giovane, la Murgia ne ha fatta di strada negli anni. Tra i ruoli che l’hanno resa più famosa c’è senz’altro quello di Cristina in Tutti pazzi per amore, l’amatissima fiction di Rai 1. Qui la celebre Nicole ha recitato al fianco di un cast d’eccezione composto da Emilio Solfrizzi, Stefania Rocca, Neri Marcorè e tanti altri ancora.

Oggi tutti conoscono la Murgia non soltanto per la sua florida carriera di interprete, ma anche e soprattutto per la fama che ha conquistato come personaggio pubblico a tutti gli effetti. Tra le star indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, si è affermata come influencer sui social. Proprio qui l’attrice romana ha pubblicato delle immagini che non sono di certo passate inosservate. Di che cosa si tratta?

Nicole Murgia, cosa ha rivelato su suo figlio?

Oltre alla carriera di attrice, la Murgia è anche una mamma a tempo pieno. A soli 22 anni è convolata a nozze con il calciatore Andrea Bertolazzi, dal quale ha divorziato qualche tempo dopo. Dal loro matrimonio sono nati ben due figli: Matias (2017) e Lucas (2019). La bella Nicole si dedica anima e corpo ai suoi piccoli, come si vede dalle immagini che spesso condivide sui social.

Qui la Murgia si mostra frequentemente nei diversi momenti della sua vita privata, passata soprattutto in compagnia dei suoi bimbi. Proprio uno dei suoi due figli è stato il protagonista di una storia che l’attrice ha pubblicato di recente su Instagram. “Quanti come noi in ritardo quasi ogni mattina?”, ha scritto sul web, confessando il piccolo problema di puntualità ai suoi followers.

Classe 1993, Nicole Murgia è un’artista a tutto tondo. Come già accennato, l’attrice romana non si è limitata al mondo della recitazione, passando anche a quello dello spettacolo. Solo qualche mese fa ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip, per la gioia dei tantissimi fan pronti a seguirla in ogni sua avventura. Nella casa più spiata d’Italia, la giovane si è fatta conoscere non solo per il suo temperamento deciso, ma anche per il carattere dolce e sensibile, che tende spesso a nascondere sotto una dura corazza.