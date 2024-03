Myrta Merlino fa impazzire i social: il regalo particolare è virale

Myrta Merlino ha mostrato ai follower un regalo davvero particolare che ha deciso di fare: il nome del destinatario è inaspettato.

Myrta Merlino, dopo aver lavorato per molti anni a La7, portando avanti il programma L’aria che tira, a giugno del 2023 lo ha salutato, per passare a Mediaset. Pier Silvio Berlusconi l’ha infatti chiamata per affidarle la conduzione di Pomeriggio Cinque. È quindi arrivata per sostituire Barbara D’Urso che, dopo quindici anni, ha dovuto lasciare quel posto che aveva fatto suo. La nuova conduttrice ha, però, subito saputo coinvolgere i telespettatori.

Il programma, iniziato a settembre con la nuova conduzione, ha subìto delle modifiche rispetto alla precedente edizione: oggi ampio spazio è dedicato ad argomenti attuali, e in effetti la puntata si apre parlando di fatti di cronaca.

Nel corso della diretta, però, non mancano momenti dedicati a temi più leggeri, come il Grande Fratello, o legati comunque allo spettacolo. Myrta, sul suo canale Instagram, aggiorna spesso i fan in merito al suo lavoro, ma nelle ultime ore ha condiviso una storia diversa: ha mostrato il particolare regalo fatto ad una persona molto famosa.

Myrta Merlino sorprende i follower: la conduttrice ha fatto un regalo molto particolare ad una persona speciale

In questi giorni Myrta Merlino, all’interno di Pomeriggio Cinque, si sta occupando del gossip che vede al centro Chiara Ferragni e Fedez. Oggi non si parla d’altro: le notizie su una imminente separazione si sono fatte sempre più insistenti e per questo, grazie ai suoi inviati, ha cercato di intercettare entrambi. In particolar modo ha avuto la possibilità di parlare con il rapper ed è proprio a lui che, dopo alcuni confronti, ha voluto fare un regalo speciale.

Gli ha fatto recapitare un cornetto rosso, di quelli che dovrebbero portare fortuna. In realtà, era stato lo stesso Fedez qualche ora prima a chiedere ai follower di poter avere un talismano del genere. Aveva raccontato di aver rotto un dente e, per questo, si era reso conto di aver bisogno di un po’ di fortuna: “Amici, se avete cornetti portafortuna, talismani, scrivetemi in DM“, aveva detto su Instagram. E un ‘aiuto’ è arrivato dalla giornalista.

Gli ha infatti fatto portare, dal suo inviato di Pomeriggio Cinque, il cornetto. Fedez lo ha ringraziato ironicamente, come mostrato dal filmato in trasmissione, e lo stesso ha fatto con Myrta sui social. Quest’ultima ha poi ricondiviso la storia sul suo canale, lasciandogli un messaggio di incoraggiamento per il brutto periodo che sta passando: “Forza ragazzo…Ha da passà ‘a nuttata”.