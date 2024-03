Monica Leofreddi, dramma inaspettato per la conduttrice: ecco chi le ha salvato davvero la vita

La conduttrice Monica Leofreddi ha dovuto fare i conti con un dramma inaspettato, che le ha segnato la vita: la confessione commuove tutti.

Essere famosi non significa diventare immuni alla sofferenza, anzi. Spesso e volentieri è proprio il successo a causare diverse problematiche dal punto di vista psicologico. A maggior ragione nella società moderna, in cui i social rappresentano un elemento preponderante.

Purtroppo, o per fortuna, nella vita accadono degli eventi che ci mettono duramente alla prova e costringono gli individui a farsi coraggio per andare avanti. Ne sa qualcosa anche la conduttrice romana Monica Leofreddi, che il prossimo 8 aprile raggiungerà la soglia dei 59 anni di età. La carta d’identità ormai non è più dalla sua parte, però continua a mettere in mostra un’ottima quantità di energia. Sebbene abbia dovuto affrontare in passato dei periodi estremamente complicati.

In tal senso, la morte del fratello Emilio, scomparso nella capitale all’età di 65 anni, l’ha segnata profondamente. Un grave lutto che ha colpito la conduttrice quasi due anni fa. Monica si è espressa sul tema in questione durante un’intervista concessa a ‘Verissimo’, programma condotto dalla celebre collega Silvia Toffanin. Come se non bastasse, per anni Leofreddi è stata perseguitata da uno stalker, che ha denunciato.

Alla fine, il 4 febbraio del 2024, è giunta la sentenza definitiva, con la condanna dell’uomo alla pena di 1 anno e 6 mesi di carcere. Per quanto concerne la sfera sentimentale, molto importante è stato il fidanzamento col cantante Antonello Venditti, durato quasi dieci anni. A questo proposito, Leofreddi ha rivelato: “Ero giovane e mi vergognavo, perché avevo paura di essere etichettata in televisione come la fidanzata di. Temevo che la storia con Venditti mettesse ombre sulla mia professione“.

Monica Leofreddi svela il suo dramma: “Lui mi ha davvero salvato la vita”

Non è un caso che il legame con l’artista capitolino si sia spezzato ad un certo punto, con Monica che in seguito ha intrapreso un nuovo percorso amoroso al fianco di Gianluca Delli Ficorelli. Trattasi di un dentista laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università La Sapienza di Roma.

Nel 2015 la coppia è convolata a nozze, sigillando il proprio amore. E fu proprio il marito Gianluca a salvarle la vita, come sottolineato dalla conduttrice. L’uomo, infatti, la spinse a fare una mappatura dei nei, mentre Monica avrebbe preferito aspettare qualche mese, dato che in quel periodo stava allattando.

Gianluca la convinse e l’esame istologico permise alla presentatrice di scoprire un tumore maligno, ossia un melanoma. “Ho piano cinque giorni, perché poi la paura non è più per te ma per i figli“, ha dichiarato Leofreddi. È stata una sfida difficile da vincere, ma anche e soprattutto grazie alla sua dolce metà, Monica ha avuto la meglio sulla malattia.