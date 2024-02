Monia La Ferrera, mostra il ‘folle’ gesto d’amore di Joseph Rossetti

Monia La Ferrera sui social mostra il ‘folle’ gesto d’amore di Jospeh Rossetti: nessuno se lo sarebbe mai immaginato così presto.

Ancora una volta, Alfonso Signorini si è ritrovato a fare da testimone ad un vero e proprio amore che è appena sbocciato. E ci riferiamo ad una storia che nessuno si aspettava potesse nascere, perché stiamo parlando dell’ex concorrente Monia La Ferrero e Joseph Rossetti, ovvero il fratello della concorrente Greta, che il pubblico ha visto qualche settimana fa durante una sorpresa.

Abbiamo avuto modo di conoscere Monia quando è entrata nella casa più spiata d’Italia negli scorsi mesi. La sua dinamica si è intrecciata subito a quella di Massimiliano Varrese, infatti è saltato fuori che i due sono stati insieme circa 15 anni fa e per un anno. Non avrebbero mai potuto immaginare che si sarebbero ritrovati dopo tutto questo tempo all’interno di un programma, proprio per questa ragione per un certo periodo hanno pensato davvero che fosse destino.

Monia La Ferrera trova l’amore fuori dal Grande Fratello: il gesto di Jospeh Rossetti toglie ogni dubbio

Nonostante il tempo trascorso all’interno della casa, però, i due non ce l’hanno fatta a ritornare insieme. Nell’ultimo periodo Monia era sempre più insofferente ai comportamenti di Massimiliano, tra di loro gli scontri sono diventati così tanti che lei aveva più volte dichiarato di non volerne più sapere niente. Quando poi è stata eliminata, ovviamente non hanno più avuto modo di ritrovarsi e di parlare: l’ex gieffina, fuori dalla casa, ha continuato a vivere la sua vita in un modo che Varrese mai avrebbe potuto pensare.

Infatti, uscita dal Grande Fratello Monia ha trovato l’amore, come dicevamo tra le braccia del fratello di Greta, che nella casa per lei si è rivelata la sua più cara amica. Per i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine, e nonostante si stiano frequentando praticamente da poco più di un mese, sentono già di essere fatti l’uno per l’altro.

Proprio per questo motivo, lui ha fatto un gesto ‘folle’: ha tatuato la data del loro primo bacio dietro l’orecchio. “Io sulla tua pelle ci passo la vita“, è stata questa la reazione di Monia al tatuaggio appena fatto dal ragazzo che sta frequentando. Un gesto che li legherà, senza ombra di dubbio, per tutta la loro vita.