Mirko Brunetti ha tradito Perla Vatiero? L’ex gieffino pubblica un momento privato e svela la verità

È emersa tutta la verità su Mirko Brunetti: ecco che cosa ha fatto quando è uscito dalla casa più spiata d’Italia.

Finalmente è venuto a galla il retroscena sull’ex gieffino, le cui foto assieme alla showgirl avevano fatto tremare il pubblico, e soprattutto la concorrente Perla Vatiero durante l’ultima puntata in diretta tv del Grande Fratello.

Da quando ha lasciato la casa più spiata d’Italia, Mirko Brunetti non fa che ripetere di voler ricominciare con l’ex fidanzata lasciata a Temptation Island, Perla Vatiero. Eppure le foto della serata trascorsa assieme all’ex velina hanno fatto dubitare tutti. Ora è saltato fuori lo scatto che chiarisce gli avvenimenti di quella notte.

Mirko Brunetti, la verità sul presunto tradimento a Perla Vatiero

Mirko Brunetti ha, da settimane, attraversato la porta rossa. Da quando non è più uno dei concorrenti del Grande Fratello sembra essersi ricreduto su Perla Vatiero. Se prima, infatti, era pronto a giurare di non voler ricominciare con l’ex con cui aveva rotto a Temptation Island, da alcune settimane ha capito che vuole riprovarci e che è pronto a cercare di ricostruire il loro rapporto.

I due si erano detti addio dopo aver partecipato al programma di Filippo Bisciglia e i loro sentimenti erano crollati di fronte a un mare di incomprensioni reciproche. Una volta che si sono ritrovati tra le mura della casa più spiata d’Italia, però, qualcosa è cambiato, e in seguito a tante vicissitudini sembra essere tornata tra Mirko e la gieffina la complicità di un tempo. Ora l’ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato di aspettarla fuori dalla casa, ma nonostante le belle promesse non smette di far preoccupare Perla.

Proprio nell’ultima puntata del reality, alla Vatiero sono state mostrate delle foto molto particolari, che ritraevano Brunetti con un’ex velina di Striscia la Notizia. I paparazzi del settimanale Chi hanno pizzicato Mirko insieme a Shaila Gatta e, nelle immagini in questione, lui non indossava la camicia. Gli scatti hanno messo in crisi Perla, la quale ha reagito con ironia, probabilmente nascondendo i suoi veri sentimenti.

La gieffina ha commentato solo “Sono nera come il mio vestito”, sorridendo e mostrandosi serena, ma la verità è che di fronte a quelle foto è crollata. L’ex concorrente del Grande Fratello Marco Fortunati, però, poche ore dopo la puntata ha pubblicato uno scatto della fonte, che ha chiarito ogni dubbio e ha rassicurato tutti. Nell’immagine condivisa sui canali social ci sono lui e Brunetti e la didascalia non lascia spazio a fraintendimenti: “Ecco con chi ha passato la notte Mirko”.