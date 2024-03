Miriam Candurro, guai per l’attrice di Un posto al sole: ha commesso un reato

Miriam Candurro ha commesso un reato: l’attrice di Un posto al sole potrebbe passare dei guai davvero molto seri. Ma cosa è successo?

Non servono presentazioni per parlare di Miriam Candurro. La giovane attrice, oltre che essere una star del piccolo schermo, è anche uno dei volti di punta di Un posto al sole: la soap opera di Rai 3 che ogni sera va in onda e per cui, da anni, lei presta il volto a Serena Cirillo.

Ebbene, questa volta, il motivo che la riporta al centro dell’attenzione ha davvero poco di positivo: pare, infatti, che la giovane abbia commesso un reato vero e proprio. Un dettaglio dal quale è praticamente impossibile dimenticarsi e di cui anche lei ha parlato. Le sue parole sono arrivate tramite social ed hanno lasciato di stucco le persone che la seguono da anni con tanto affetto: ma entriamo nel vivo della questione per capire qualche cosa di più in merito al fatto.

Miriam Candurro: “Ho appena rubato”, l’attrice spiazza

Insomma, questa volta l’attrice ha davvero trovato il modo di spiazzare il suo pubblico e, no, non si tratta di un personaggio da interpretare sul piccolo schermo: in questo caso stiamo parlando della vita reale. Ad avere confessato tutto, è stata la diretta interessata.

“Ho appena rubato l’outfit nell’armadio di mia figlia quattordicenne”, sono queste le parole che l’attrice aggiunge come didascalia della sua storia, in cui mostra appunto quello che ha deciso di indossare per la giornata che la aspetta. Davvero un siparietto carino, che ha fatto divertire le persone che la seguono e che l’apprezzano da anni.

Non si tratta, dunque, di nulla di grave. La napoletana non ha commesso un vero e proprio reato, per lo meno non uno che sarà perseguibile fuori dalle mura domestiche: è, infatti, possibile pensare che la figlia non prenderà tanto bene quello che la madre ha fatto, o forse le due sono abituate a scambiarsi le loro cose.

Ad ogni modo, tutto bene quel che finisce bene. Lo stesso non si può dire della sua Serena, l’alter ego per cui presta il volto ogni sera ad Un posto al sole: al momento, lei e il marito Filippo sono alle prese con i capricci di Irene, loro figlia. Ma il malessere potrebbe nascondere un problema davvero molto serio. Non resta che aspettare per scoprire quello che succederà nelle prossime puntate.